Máme povinnost se rvát, tvrdí ostravský Fořt před semifinále poháru

S blokařem Václavem Kotasem a nahrávačem Tomášem Jamborem je Dominik Fořt nejzkušenějším volejbalistou VK Ostrava. Kolem nich jsou vesměs mladí kluci.

„Jsou talentovaní a trochu mě mrzí, že i kvůli mně nedostávají tolik prostoru, že je nepustím na hřiště...“ usmál se Fořt.

K tomu, s nadsázkou řečeno, stačí málo - aby hrál hůř... „Jo, jako na začátku sezony,“ připomněl s úsměvem, že hodně obměněnému týmu start do extraligy nevyšel.

Hned však dodal, že je samozřejmě rád, že hraje. A snad už i lépe.

Český pohár volejbalistů Soutěž vrcholí v Teplicích, kde se v neděli v semifinále utká od 18.00 VK Ostrava s Českými Budějovicemi a od 15.00 Karlovarsko s Libercem, který obhajuje prvenství. Finále bude v pondělí od 17.00. Ostravští volejbalisté se mezi nejlepší čtyři celky v domácím poháru probojovali po sedmi letech. Tehdy v semifinále porazili Zlín 3:2 a ve finále podlehli Liberci 1:3. Ostrava v poháru triumfovala v letech 2006, kdy vyhrála i extraligu, 2010 a 2012.

„Na smečařský post máme pět kluků, a šikovných. Ti soupeří o jedno místo, což je pro ně těžké. Jsou mladí, musejí makat a nejdříve se ukázat na tréninku. Pak budou moci říct, ať si jde ten veterán Fořt sednout na lavičku. Vidím v nich potenciál. Jde jen o to, aby chytili svou šanci.“

Dominik Fořt získal s Ostravou v roce 2013 mistrovský titul. Do klubu se vrátil před touto sezonou po pěti letech ve Švýcarsku.

Tam by i zůstal, jenže Lucern, kde působil, měl ekonomické problémy a šéfové hráčům řekli, aby si hledali jiné angažmá. A také vzhledem k tomu, že se slovenskou přítelkyní čekali dnes osmiměsíční dceru Emílii, se rozhodli vrátit domů.

„Bez sestupu je sezona divná“

Ostravští během úvodních jedenácti extraligových kol vyhráli jen jednou, nad beznadějně posledním Zlínem.

Fořt však o nějakém obrovském zklamání z návratu nemluví. „Začátek sezony jsme měli vlažný,“ podotkl. „Zápasy s mužstvy, s nimiž jsme měli soupeřit o šesté sedmé místo, jsme prohráli. Později jsme sice nějaké body nahnali, ale byly relativně povinné.“

Během sezony přece jen zaznamenal dílčí úspěchy. Připustil, že i sebevědomí týmu šlo nahoru.

„Už jsme dokázali zvládnout i nějaké koncovky a otočit sety, v nichž jsme prohrávali,“ uvedl. „Pořád však máme problém vydržet nějakou delší dobu ve stejném nasazení a drajvu. Jsou tam výkyvy, třikrát neodztrátujeme, neotočíme - a to nás zase sráží trochu dolů.“

Co tedy tým potřebuje?

„Zapracovat na všem,“ odpověděl Dominik Fořt. „Třeba při podání musíme ne dát jedno a pak zkazit, ale dát aspoň dvě, než chybujeme. V útoku musíme být konzistentnější, nedělat hloupé chyby. I obrana by mohla být lepší. Zlepšit se musíme ve všem.“

Přesto tato sezona je stejně jako ta předešlá hodně klidná, jelikož nikdo nesestupuje.

„Je to takové bez tlaku. Divné,“ řekl Fořt. „Ale nekoukám se dolů, dívám se nahoru. Nám navíc může být relativně jedno, jestli se padá, nebo ne, protože ohroženi nejsme. Netrápilo by nás to, ale je to škoda.“

Do konce základní části zbývají tři kola - Ostravští nastoupí 26. února na hřišti Karlovarska, 5. března přivítají Příbram a týden nato pojedou do Ústí nad Labem.

Už je téměř jisté, že uhájí desátou příčku, poslední zaručující předkolo play off. Předehnat by je teoreticky mohly jen jedenácté Beskydy, leč ty na ně ztrácejí sedm bodů. K tomu je čekají duely v Příbrami, v Praze se Lvy a 5. března přivítají Ústí nad Labem.

„Důležité bylo, že jsme doma porazili Beskydy a desítku ubránili,“ uvedl Fořt. „Teoreticky bychom už měli nynější náskok udržet. Každopádně jsme měli být úspěšnější v první polovině základní části.“

„Můžeme jen překvapit“

Zatímco v extralize si Ostrava drží desáté místo, v Českém poháru se probojovala do semifinále, v němž se v neděli v Teplicích od 18.00 utká s Českými Budějovicemi.

Zlínský smečař Lukáš Čeketa se snaží prorazit ostravský blok Jakub Dvořák, Václav Kotas a Dominik Fořt (zleva).

„Víme, kdo je favorit. Naše povinnost ale je rvát se o co nejlepší výsledek,“ prohlásil Dominik Fořt. „Zkusíme to a uvidíme, co nám Budějovice povolí a jestli třeba budeme mít ten den i nějaké štěstí. Rozhodně se pokusíme překvapit.“

Ostravští jedou do Teplic poté, co v minulém ligovém kole doma vyhořeli s Libercem 0:3.

„Doufám, že ta prohra s námi nezamává, ale povedený zápas to nebyl,“ řekl Fořt. „Snad jsme ho už hodili za hlavu. Teď musíme myslet už jen na pohár.“