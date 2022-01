Ostravští volejbalisté unikají rivalům z Beskyd. Dělí je sedm bodů

„Nechci to zakřiknout, ale snad jsme potvrdili naši stoupající výkonnost,“ připomněl ostravský nahrávač Tomáš Jambor, že vyhráli třetí ligový duel za sebou. „A ten sedmibodový náskok nám přidá trochu klidu na duši.“

Ostravský smečař Dominik Fořt upozornil, že do konce základní části je ještě dost zápasů – osm. „Ale teoreticky bychom už náskok měli udržet,“ řekl. „Dnes byl pro nás důležitý výsledek, protože předvedená hra pořád pokulhává za tím, co chceme předvádět.“

Ostravští v první sadě prohrávali mimo jiné 4:7, ve druhé 8:11 a ve třetí téměř celou dobu dotahovali vedení hostů, přičemž ztráceli 2:6 a ještě 17:19. K tomu při mečbolu za stavu 24:23 jim soupeř dvakrát vrátil míč lehce prsty, ale ukončit duel nedokázali. Beskydští se pokaždé výborně ubránili.

„Nedodrželi jsme taktický záměr, jak balon dohrát, čímž jsme zvýšili šance soupeře, aby urval aspoň set,“ podotkl ostravský trenér Richard Vlkolinský. „Beskydští zamakali neskutečně v poli, tak se má bránit mečbol. A touha složit ho je vždy hodně velká,“ komentoval vypjatou koncovku Tomáš Jambor.

Beskydský kapitán Jakub Motyčka obranu v závěru třetí sady označil za jednu ze světlých chvil, které hosté v utkání měli. „V obraně v poli jsme přidali, od začátku sezony jsme na ní docela dřeli. Jen škoda, že pořád nejsme schopni proměňovat bodovky, nebo aspoň zvýšit jejich úspěšnost,“ povzdechl si Motyčka.

Trenéra frýdecko-místeckého celku Jakuba Salona mrzelo, že ani jednou nedotáhli své vedení k vítěznému setu. „Uděláme nějakou šňůru, jenže pak ji zase během jednoho postavení ztratíme,“ podotkl.

Výkon svého celku označil za rozpačitý. „Bylo na nás poznat, že jsme dlouho nehráli. Složitě jsme se dostávali do zápasu, ale postupně jsme se zvedali. Jenže bohužel nás srazilo plachtící podání Ostravy, s nímž jsme si neporadili. Nebylo to tak, že by nám Ostravští dali pět es skákaným servisem, plachtou nás zlobili více.“

Dominik Fořt potvrdil, že domácím paradoxně skákaný servis nešel. Leč uspěli s jinou variantou zejména díky Václavu Kotasovi a právě Fořtovi. „U mě to je divné, protože v předešlých zápasech moje podání nebylo z nejlepších,“ usmál se Fořt.

Těšilo ho, že sety dokázali otočit, byť v nich prohrávali. „Naše sebevědomí šlo nahoru, už to není takový problém jako na začátku sezony, ale k tomu potřebujeme nějakou delší dobu udržet stejné nasazení.“

Trenér Vlkolinský potvrdil, že si hráči už více věří. „Každý, kdo přišel na hřiště, byl platný,“ podotkl.