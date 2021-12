Trápení rivalů skončilo. Ostrava i Beskydy čekaly na výhru hodně dlouho

Díky tomu se poslednímu Zlínu vzdálily Beskydy o šest a Ostrava o sedm bodů. V této sezoně ale nikdo nesestupuje.

Beskydští byli v utkání se Zlínem favoritem, což na ně podle kapitána Jakuba Motyčky dolehlo. „První set jsme nezvládli, ale naštěstí jsme se zvedli a konečně máme tři body,“ oddechl si Motyčka.

Mužstvo uspělo, byť na střídačce zůstal smečař Marek Mečiar. Místo něho nastoupil jedenadvacetiletý Matěj Koloušek. „Jsem rád, že můžeme využít všech devět hráčů, co máme momentálně k dispozici,“ uvedl trenér frýdecko-místeckého celku Jakub Salon.

„Už jsme pomalu ani nevěděli, jak výhra chutná,“ přiznal ostravský univerzál Jakub Dvořák po souboji se Lvy. „Mohl by to pro nás být startovní blok, abychom si začali věřit. Minulé čtyři zápasy jsme už hráli lépe, už to nebyla taková katastrofa. Ukázali jsme, že se zlepšujeme. Doufám, že ostatní týmy s námi už budou muset trochu počítat.“

Dvořáka potěšilo, že se ostravský tým nesložil, ani když ve čtvrtém setu se Lvy prohrával o tři čtyři body. „Předtím nás trápilo, že jsme za takového stavu nebyli schopni se semknout a hrát dál,“ připomněl Jakub Dvořák.

„Na výhru jsme čekali dlouho, ale chlapcům jsme pořád věřili,“ prohlásil ostravský trenér Richard Vlkolinský. „Žádné velké umývání hlav předtím nebylo. Hlavně jsme je nabádali, abychom spolu drželi jako tým. Ostatně motto Ostravy je pracovat týmově. Hodně důležité bylo, že pro vítězství žila i lavička.“

Vlkolinský podotkl, že favorizované Lvy zaskočili agresivitou a odvahou. A tak by měli hrát i dál.

Ostravští ve středu v prvním čtvrtfinálovém utkání Českého poháru nastoupí v Ústí nad Labem a do konce roku sehrají už jen ligový duel ve Zlíně, a to 18. prosince. Beskydští rok zakončí tuto sobotu od 17.00 doma s Českými Budějovicemi.