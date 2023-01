Ostravským volejbalistům pomohou posily z Beskyd, i trenérský asistent

„Ušetříme za platy hráčů a dáme příležitost našim nadějným klukům,“ komentoval změny v týmu Michal Provazník, předseda a trenér Beskyd.

Beskydští si mohou dovolit pustit hráče i vzhledem k tomu, že pět kol před koncem základní části jim pád na poslední místo a tím účast v baráži s vítězem první ligy hrozí pouze teoreticky.

Před poslední Ostravou mají náskok 11 bodů a ve hře jich je ještě patnáct. Ostravské ale čekají mimo jiné zápasy s Kladnem, Odolenou Vodou a Karlovarskem, což jsou celky z první šestky.

„My sice držíme desáté místo (poslední pro předkolo play off), ale náš los je v porovnání s Příbramí, která je o bod za námi, výrazně horší,“ zmínil Provazník zápasy doma se Lvy Praha a Kladnem a venku se Zlínem a Benátkami nad Jizerou. Ostravské čeká o zápas více. Nejbližší v sobotu od 17.00 doma s Kladnem. To mají Beskydy volno.

„Věříme, že mančaft, co tady teď je, bude jiný než ten dosavadní, přestože jsme v novém složení o víkendu prohráli v Brně 0:3,“ řekl ostravský manažer Tomáš Zedník.

Uznává, že příchod čtyř nových hráčů je velký zásah do kádru. „Chvíli to potrvá, než si vše sedne, ale i proto jsme chtěli, aby přišel někdo, kdo nové kluky dobře zná – a to je Kuba Salon,“ uvedl Zedník.

Jak vidí nové hráče, z nichž smečař Jakub Motyčka a univerzál Marek Perry by měli přinést hlavně zkušenost? „Nahrávač Míšek má jinou distribuci nahrávek, než měl Artur Blažej, který u nás skončil,“ řekl Tomáš Zedník. „Libero Jelen, který tady začínal, zná prostředí. Je šikovný na přihrávku plachtícího podání. Naše libero Matouš Vancl zase na skákaného, takže se budou střídat.“

Zedník připustil, že už vše směřují k baráži, v níž by jim měly pomoci zkušenosti Motyčky a Perryho. „Kubu na začátku sezony bolelo rameno, ale je zpět ve hře. A Marek by měl být účinný v útoku i na podání. S ním bychom měli mít větší jistotu.“

Trenér Jakub Salon rozdává pokyny ústeckým volejbalistům.

Provazník podotkl, že uvolnění hráčů pomůže Beskydským i ekonomicky, protože loni dostali od města jen 700 tisíc korun. Letos by měli obdržet o milion více.

Problémy s rozpočtem má i Ostrava. „Tento týden zasedá zastupitelstvo města. Měli bychom dostat nějaké peníze navíc oproti předešlým třem rokům,“ doufá Tomáš Zedník. „Tím bychom zaplacení posil z Beskyd zvládli.“ Loni VK Ostrava dostal od města tři miliony korun na všechno včetně mládeže.