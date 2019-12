Ostrava vs. Aich Dob. Kamarádi se utkají ve volejbalovém Poháru CEV

První duel v Ostravě vyhrál rakouský mistr 3:2. Ostravští potřebují vyhrát 3:1 a 3:0, v případě jejich vítězství v pátém setu by o postupujícím rozhodoval zlatý set.

„Je to super, zahrát si proti Peterovi,“ usmál se Ihnát. „S Peterem jsme minulou sezonu hráli v Prievidzi, takže se poznáme i úderově.“

S Prievidzou získali slovenský titul. „Dobře se známe, ale musíme se znovu na Jakuba připravit jako na každého jiného hráče. V Ostravě bylo těžké zastavit ho blokem,“ řekl Mlynarčík.

Shodují se, že těsná výhra Aich Dobu v Ostravě pro odvetu nic neznamená. „Rozhodnuto není. Vše je pořád otevřené. Máme ale nové poznatky z toho předchozího zápasu. Uspěje ten, kdo je lépe zužitkuje,“ prohlásil Peter Mlynarčík.

„Je to jen poločas,“ dodal Ihnát. „Doma nám to nevyšlo, ale klidně můžeme u nich vyhrát a jít dále. Zbraně neskládáme.“

Ostravští se shodli, že je soupeř v prvním duelu ničím nezaskočil. „Byli jsme dobře připraveni, ale problém byl na naší straně. První dva sety byly velmi nervózní,“ uvedl Jakub Ihnát.

„Pokud nepřihrajeme jejich kvalitní servis a neubráníme je, budeme mít velké problémy,“ řekl Peter Mlynarčík. „Samozřejmě i my musíme dobře podávat, bez toho by to nešlo. Ale když se kluci z Ostravy do servisu opřou, je to cítit.“

Mlynarčík připustil, že mají širší kádr než Ostravané, leč podotkl, že na Aich Dobu se může projevit i únava.

„Během listopadu a prosince jsme odehráli hodně zápasů, i tři za týden. A většina byla bohužel pětisetová. Je toho dost, ale je potřeba hrát,“ prohlásil Peter Mlynarčík, který není v Aich Dobu jediný Slovák. V základní sestavě nastupují i nahrávač Filip Palgut a blokař Michal Hruška.

„Manažer našeho klubu má Slováky zjevně rád,“ usmál se Mlynarčík. „S Palgutem jsme se do klubu vrátili po dvou třech letech. Cítíme se tam dobře.“

Ostatně Aich Dob je malá vesnice se 142 obyvateli na hranicích se Slovinskem. Tam klub v roce 1982 vznikl. Hraje však v blízkém městě Bleiburgu.

Co ostravské volejbalisty v tamější hale čeká? „Příjemná atmosféra,“ odpověděl Mlynarčík. „Lidé tam mají volejbal rádi. Užívají si ho.“

A bude v hale bouřlivé prostředí? „To ani ne. Je o dost menší než ta v Ostravě. Kapacita je čtyři sta, pět set diváků. Ale bývá v ní plno.“