Na republikovém mistrovství v plážovém volejbale bude kompletní česká špička

Ve specifické sezoně poznamenané koronavirem mají Nausch Sluková s Hermannovou za sebou první mezinárodní turnaj. Minulý týden v Badenu vypadly ve čtvrtfinále. Na domácí scéně by měly být jejich největšími konkurentkami Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou, loňské finalistky a republikové šampionky z roku 2018.

Favoritky touží po obhajobě titulu. „Nebude to ale jednoduché, což máme vyzkoušené z předešlých českých turnajů. Ostatní týmy si na nás vždycky brousily zuby, my jsme favoritky a ostatní můžou hrát uvolněněji, protože jdou do zápasu v pozici outsidera. Čekáme těžké zápasy, až do posledního míče,“ uvedla v tiskové zprávě Hermannová.

V Badenu s parťačkou zkoušely nové herní prvky v útoku a rády by v tom pokračovaly i v Opavě. Budou ale obezřetné. „Musíme reagovat na vývoj zápasu, jak se k tomu případně postaví soupeřky. Určitě nebudeme zkoušet věci na úkor toho, abychom ztrácely sety. Určitě nepůjdeme bezhlavě do všech nových kombinací. Budeme hrát na titul. To je to, proč jsme tady a proč tenhle sport děláme,“ dodala Hermannová.

O narušení očekávané nadvlády dvou nejlepších českých párů se pokusí Martina Maixnerová s Marií Sárou Štochlovou a Martina Williams se Sárou Olivovou.

Perušiče se Schweinerem, kteří spolu poslední individuální turnaj odehráli loni v listopadu, čeká po mistrovství republiky klubů druhá letošní společná akce. Na klubovém šampionátu minulý týden pomohli svému Beachclubu Strahov k obhajobě titulu. Perušič se tam k parťákovi vrátil po té, co ho delší dobu trápilo zraněné rameno. „Trénovali jsme spolu během pandemie. Navíc spolu hrajeme tak dlouho, že větší pauza neměla významný vliv na naší sehranosti,“ zhodnotil Perušič obnovenou spolupráci.

Perušič má republikový titul z roku 2018, kdy na Schweinerově místě zaskakoval Jan Vodička. Společně ještě titul nevybojovali, v roce 2017 byli stříbrní a o rok dříve získali bronzové medaile. „Určitě je to pro nás o to větší motivace a rádi bychom ten titul společně vybojovali, navíc se jedná o jeden z vrcholů letošní komplikované sezony,“ řekl Perušič.

Nasazenými dvojkami mužského turnaje budou Janové Berčík a Dumek, prosadit se budou chtít rovněž mladíci Patrik Maňas a Jiří Sedlák. Z loňské vítězné dvojice letos bude hrát jen David Lenc. Šestkového nahrávače Filipa Habra po jeho boku vystřídá Jan Štefek.

„Asi nezvládnu vyjmenovat všechny týmy, které mají na to bojovat o medaile, ale oproti stálicím s mezinárodními zkušenostmi, jako jsou Dumek s Berčíkem nebo Weiss s Tichým, může letos zaútočit na nejvyšší příčky i velké množství mladších, talentovaných týmů, jako jsou Maňas se Sedlákem, Pihera s Trousilem nebo Pihera se Šotolou,“ konstatoval Perušič.

Semifinále a zápasy o medaile se budou v Opavě hrát v neděli. Ženské finále je naplánované od 14 hodin, mužské by mělo začít o hodinu později.