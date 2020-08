České volejbalové jedničky hrály fair. Přiznaly dotek sítě i čáru

„Doufám, že kluci by se zachovali stejně. Nejsme nepřátelé. Vždyť spolu i trénujeme. Věříme, že když přiznáme, tak se nám to vrátí,“ řekl David Schweiner, který se ve druhém setu za stavu 21:20 přihlásil k doteku sítě na bloku, když Semerád útočil do autu.

„Bylo to hodně silné, když David přiznal síť, to smekám,“ ocenil férové gesto Tomáš Semerád. „Spousta jiných týmů by to asi neudělala, hlavně těch šestkových, tam se hráči moc nepřiznávají.“

Vzápětí Perušič za stavu 23:23 ukázal, že šlo o dobrý míč, když při podání protivníků lehce lízl čáru, což paní rozhodčí stěží mohla postřehnout.

„Jsem charakter,“ smál se Ondřej Perušič. Ale měl pravdu.

„Od kluků to bylo moc hezké,“ podotkl Jakub Šépka, který byl se svým parťákem s výkonem spokojený. Vždyť nejlepší české dvojici podlehli 19:21 a 25:27. „Těší nás, že to kluci s námi neměli jednoduché. Je to pro nás velké povzbuzení,“ prohlásil Jakub Šépka.

Spolu se Semerádem v opravách porazili Tadeáše Trousila a Františka Piheru a probojovali se do semifinále, v němž narazí na Václava Berčíka a Jana Dumka. Druhou dvojici tvoří David Perušič a Ondřej Schweiner versus Patrik Maňas a Jiří Sedlák.

Složitou cestu do semifinále měly české ženské jedničky, obhájkyně titulu Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková. Ve čtvrtfinále podlehly Marii Sáře Štochlové a Martině Maixnerové 1:2 (-17, 18, -12).

Do semifinále přece jen prošly, když v opravách porazily Martinu Williams a Sáru Olivovou 2:0 (18, 14). A v boji o finále se utkají s Michaela Kubíčkovou a Michalou Kvapilovou. Marie Sára Štochlová a Martina Maixnerová se střetnou s Danielou Resovou a Miroslavou Dunárovou.