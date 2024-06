Nepřiznaná teč o naší prohře nerozhodla, uznal po brzkém vypadnutí Perušič

Je to kdyby... Ale pokud by Clemens Wickler v tiebreaku za stavu 6:6 přiznal teč po útoku Davida Schweinera, mohlo být vše jinak. „On nám po zápase i řekl, že balon tečoval... Ale raději to nechci hodnotit, ať si to vyřeší sám,“ podotkl Schweiner po prohře 1:2 (-17, 15, -11).

„My se přiznáváme. Nepřiznal to před celou arénou a nejsem si jistý, zda mu to tady v Ostravě prospěje. Aby na něj příště nepřiletělo plné pivo.“

Ondřej Perušič dodal, že respektuje, když hráč rozhodnutí nechá na sudím. „Ale přeji si, aby tomu tak nebylo, abychom šli příkladem lidem i mimo ten kurt. Hráč takové extratřídy jako Clemens Wickler by mohl jít více příkladem, přiznat takovou věc,“ uvedl Perušič. „Víme, že Němci to tak mají, ale nesmíme se tím nechat rozhodit a nemůžeme to po něm ani chtít.“

Perušič připomněl, že týž problém měli se stejnými soupeři i na turnaji v Paříži.

„Tam se nepřiznal Ehlers a také v tiebreaku. Částečně je to chyba na straně nás hráčů, měli bychom ctít hodnoty fair play, ale ne každý to dělá. Je to však i jeden z mnoha apelů, že tento sport potřebuje challenge, video, které by rozhodčímu ukázalo sporné momenty,“ řekl Ondřej Perušič.

Odmítl ale, že by Němcům jejich chování připomínali při každém setkání. „Občas takové momenty probereme, ale zejména od týmů, s nimiž často trénujeme a s nimiž jsme kamarádi, bychom čekali trošku oboustranně fair přístup,“ řekl Perušič.

Upozornil však, že v tiebreaku měli mnoho šancí vyhrát i bez zmíněné teče. „Je jen naše chyba, že jsme neuspěli. Nedá se říct, že by utkání zlomil zmíněný moment. Němci byli o něco lepší, vyhrát si zasloužili,“ tvrdil Ondřej Perušič.

K tomu měli němečtí protivníci v prvním setu i obrovské štěstí, když tři body získali zásluhou podání, po němž míč přepadl přes pásku těsně za síť.

„Dá se říct, že jsme prohráli o ty tři body, ale podávali dobře, zejména Ehlers. Ale věděli jsme, že tady hraje opravdu ve velké formě. Obvykle podáváme na něj, protože se nám dobře brání, jenže teď byla čísla taková, že jsme se zaměřili na menšího Wicklera,“ komentoval duel Perušič. „A to možná vyššímu z nich dalo větší klid. Mohl se soustředit na ostatní činnosti, podání a blok, čímž získával rozdílové body.“