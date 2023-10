Od světového zlata do Paříže. Máme klid, ale nepolevíme, říkají beachvolejbalisté

O jaký jde, není nijak těžké uhádnout.

Loni získali na mistrovství Evropy stříbro.

Letos na světovém šampionátu zlato.

Příští rok se v Paříži konají olympijské hry. Právě na ty se teď bude upínat jejich největší pozornost.

„Bylo by hezké na ně navázat v podobném duchu,“ zasní se Perušič. „Na druhou stranu si musíme neustále opakovat, ať jsme nohama na zemi. Že se nám teď podařilo vyhrát, je úžasné, ale nic to nemění na tom, že Norové nebo Švédové jsou z dlouhodobějšího hlediska lepší. Pořád si připadáme jen jako jeden z x týmů užší světové špičky.“

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner slaví zisk titulu mistrů světa na šampionátu v mexické Tlaxcale.

Ne, žádné uspokojení se od nich ani po historickém úspěchu nedá čekat, na tom se na tiskové konferenci po příletu do Prahy shodl každý člen týmu. Zároveň se toho ale pro ně – jakožto pro mistry světa – v příští sezoně dost mění. Jaká tedy bude jejich cesta do Paříže? Co je čeká?

Větší klid

Díky titulu mají jisté, že se pod pěti kruhy představí. Nemusí složitě počítat body v rankingu a stresovat se, že musí na turnajích dojít co nejdál. Čehož se právě obávali.

„Vinou mého zranění jsme přišli o dva nebo tři relevantní turnaje směrem k olympiádě,“ říká Perušič. „Výsledek z Mexika nám naštěstí dodává klid. I se nám teď bude všechno lépe plánovat.“

Nyní mohou nadcházející přípravu uzpůsobit tomu, aby jejich forma dosáhla vrcholu na přelomu července a srpna, tedy při olympijských hrách. Také si po sezoně mohou dovolit delší odpočinek.

„Zatím ještě neznáme kalendář, ale můžeme čekat, že první turnaje začnou v únoru,“ přemítá Perušič. „Trochu jsme se báli, aby se na nás krátká pauza nepodepsala nějakým zraněním nebo zvýšenou únavou. Tohle nám ale odpadá, můžeme si víc odpočinout, což je před další náročnou sezonou důležité.“

Ale ne úplná pohoda

Že by ale všechny nadcházející měsíce mohli pojmout vyloženě jen jako přípravné? Že by si mohli dovolit vypouštět turnaje a případné prohry jen tak házet za hlavu? Kdepak, tak volný režim mít zase nebudou.

Sice se nemusí stresovat, že by přišli o letenky do Francie, propadnout se ve světovém rankingu si ale také dovolit nemohou. Právě ten totiž bude určovat nasazení do olympijského turnaje.

„Můžeme být sice víc uvolnění,“ povídá italský trenér Tomatis. „Ale zase ne zcela. Máme dobrou šanci být v rankingu mezi prvními čtyřmi nebo pěti, což si musíme udržet.“

Pokud se jim to podaří, v první fázi turnaje se vyhnou nejsilnějším párům z Norska či Švédska. Za což stojí bojovat. „Takže stále budeme hrát dost turnajů, abychom byli mezi nejlepšími. Nemůžeme to brát tak, jako že si jdeme jako mistři světa někam pinknout. Takhle k další sezoně rozhodně nepřistoupíme,“ dodává Perušič.

Větší tlak

Úspěchem v Mexiku na sebe samozřejmě zvýšili tlak. „Uvědomuju si, že očekávání ze všech stran budou velká,“ ví italský trenér. „Když vás lidé podceňují, je snazší hrát. Když jste ale jedni z favoritů, musíte být psychicky o to silnější.“

Nejenom že se na ně bude chtít každý ze soupeřů vytáhnout, pociťují také, že o ně enormně vzrostl i zájem ze strany fanoušků a médií.

Chcete příklady? Třeba Schweiner popisoval, že zpráv dostal po titulu tolik, že na poslední odpovídal až ve středu ráno. Když v úterý v podvečer přiletěli na letiště, čekaly je zde desítky, ne-li stovky příznivců toužící je pozdravit či se s nimi vyfotit. A když ve středu zasedli za stůl na tiskové konferenci a rozhlédli se po zaplněném sále, vydechli: „Ty jo, tolik novinářů na nás nikdy nebylo.“

Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner oslavují titul se svými příznivci po příletu do Prahy.

„I na mentální stránce proto budeme určitě pracovat,“ plánuje trenér. „Ale strach o ně nemám. V Mexiku ukázali, jak silní psychicky jsou. Přijeli tam po turnaji v Paříži, byli unavení, začátek se jim nepovedl. Ale oni se z toho skvěle dostali.“

Více možností

Větší pozornost s sebou přináší větší tlak, zároveň ale otevírá i nové dveře. Když ve vašem životopisu svítí titul mistra světa, snáz se hledají sponzoři a máte šanci na finančně zajímavější smlouvy.

„Telefony od sponzorů teda zatím nedrnčí. Ale doufáme, že drnčet budou,“ směje se Perušič. „Ale ne, teď vážně. I tohle je určitě stránka našeho sportovního úspěchu.“

Je pravděpodobné, že si pomohou finančně a budou si moci dovolit kvalitnější přípravu. Byť třeba trenér hovoří o tom, že nejspíš zůstanou u osvědčeného modelu se zimním soustředěním na Tenerife.

„Asi to nebude tak, že bychom jeli na nová místa,“ přidává svůj pohled Perušič. „Ale určitě budeme moci zkvalitnit přípravu co se podmínek týče.“

Pořádná dřina

Co se pro něj nijak nezmění, je tréninkový zápřah. Což už ostatně předeslal kouč během oslavné večeře.

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner se radují ze zisku bodu ve finále mistrovství světa

„S tím počítáme,“ říká Schweiner. „Světová špička je tak vyrovnaná, že bronzoví Brazilci z minulého mistrovství nepostoupili letos ani ze skupiny. Rozhodují minimální bodové rozdíly. Máme rok na to, abychom s naší hrou ještě něco udělali a zlepšil ji. Prostor je velký. Za což jsme ale vlastně i rádi. Nejvíc teda asi naši trenéři, ti se už těší, až nás vezmou do posilovny a na kurt.“

A co je tedy ještě možné vyladit?

„Třeba rychlé rozhodování: kdy je vhodné zariskovat, jak to provést…“ jmenuje trenér Tomatis. „To je jeden aspekt. Dá se ale samozřejmě zapracovat i technice a za nás můžu slíbit, že uděláme všechno pro to, abychom byli lepší i po taktické stránce.“

Ne, světovým titulem to pro ně ještě nekončí.