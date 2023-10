Neuvěřitelné, splněný sen. Perušič a Schweiner setřásli nervy a plánují slavit

V klíčovém momentu nedělního finále, kdy se jejich náskok ztenčil z 12:6 na 12:10, jim soupeři výrazně pomohli. Jonatan Hellvig pokazil podání, čímž Čechy uklidnil.

Schweiner pak rozehnal trému, která na něj sedla po předcházejících nepřesnostech, a dvakrát zaúřadoval u sítě. S Perušičem si po celkovém výsledku 21:15, 17:21 a 15:13 radostně padli do náručí.

„Neuvěřitelné, jsme mistři světa,“ jásal Schweiner.

„Splněný sen. Kdybych měl vybrat jedno slovo, kterým tohle všechno popsat, byla by to pýcha,“ doplnil Perušič.

Hrdý byl nejen na to, že s dlouholetým parťákem u sportu vytrvali a postupně se propracovali až do absolutní světové špičky. „Jsem pyšný na celý náš tým a všechny, kteří nám na této cestě pomohli a stáli při nás od začátku,“ uvedl na webu šampionátu. „Je to velký úspěch nejen pro nás, ale pro celý český volejbal.“

Triumf s reprezentanty prožívali přímo v daleké Tlaxcale jejich italský trenér Andrea Tomatis i nejbližší rodinní příslušníci. „Týmový výsledek,“ zdůrazňuje Schweiner.

A zopakoval, že uplynulé tři týdny byly nesmírně náročné a dlouhé. Češi v nich zažili vítězství na podniku nejvyšší série v Paříži, poté okamžitý přesun do Mexika a adaptaci na tamní vysokou nadmořskou výšku a rovněž nevydařený vstup do mistrovství.

Ve skupině uspěli jen v jediném ze tří duelů, ve vyřazovací části už ale excelovali. Po dvou výhrách šokovali ve čtvrtfinále světové jedničky a obhájce titulu Nory Anderse Mola a Christiana Söruma, v semifinále deklasovali americkou dvojici Trevor Crabb, Theodore Brunner.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič (vpravo) a David Schweiner slaví zisk titulu mistrů světa na šampionátu v mexické Tlaxcale.

„Prošli jsme si skoro vším. Nejdřív přípravou, pak i zápasy s nejlepšími páry světa. Bylo to opravdu těžké,“ sumarizuje Schweiner.

Ve finále proti turnajovým dvojkám Hellvigovi a Davidu Ahmanovi Češi obstáli v třísetové řeži a v hektickém závěru prokázali psychickou odolnost. Ke zlatým medailím se probili z pozice 16. nasazené dvojice, zajistili si taktéž místo na olympijských hrách v Paříži v příštím roce.

Další výzvy ale budou muset počkat, protože...

„Chceme si tenhle moment užít a doma plánujeme velkou oslavu,“ usmíval se Perušič.