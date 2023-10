Žijeme sen, září Perušič a Schweiner. O světové zlato si zahrají s mladíky

V základní skupině nepřesvědčili, potřebovali setřást únavu z předchozího tažení k titulu na nabitém podniku v Paříži, stejně tak si zvykali na vysokou nadmořskou výšku. Se zápasovým skóre 1:2 se Ondřej Perušič a David Schweiner strachovali o postup do play off. Nakonec do vyřazovacích bojů mistrovství světa v plážovém volejbalu pronikli a nastartovali úchvatnou jízdu. V neděli od 22:30 českého času se v mexické Tlaxcale představí ve finále.