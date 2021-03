Velkou roli hrál vítr, říkal skromně Perušič. Po triumfu v Dauhá spěchal na letadlo

„Vraceli jsme se trochu chaoticky hned v noci, což nám zkomplikovala ceremonie a neplánovaná dopingová kontrola,“ popisoval Perušič první hodiny po triumfu a spěch na letadlo do Frankfurtu.

„Vše ale vyšlo podle plánu,“ oddechl si.

Tou dobou už byl zpět v Praze a čerstvé vzpomínky na mimořádný výsledek se mu stihly alespoň trochu rozležet.

„Většina soupeřů byla z našeho vítězství v šoku. Nejsme tým, který by pravidelně končil v nejlepší čtyřce, natož který by turnaj vyhrál,“ ví český beachvolejbalista, jenž by se s parťákem Schweinerem měl opět potkat za týden na Tenerife.

„Za poslední dva roky jsme však občas předvedli dobré výsledky, takže jsme rozhodně nezpůsobili vyloženě nějaký poprask.“



Vyložený poprask to v místě konání turnaje možná nebyl, historický moment pro tuzemský plážový volejbal však ano.

Český mužský pár poprvé získal celkové vítězství na čtyřhvězdičkovém turnaji, v Dauhá navíc Perušič se Schweinerem porazili například mistra světa nebo olympijského šampiona.

Nutno také podotknout, že ve finále proti Brazilcům Evandrovi a Gutovi ani jednou česká dvojice neprohrávala, což ostatně překvapilo i Perušiče.

„Brazilcům se finálový zápas příliš nepovedl. Myslím, že velkou roli hrál vítr, který při večerních zápasech zpravidla nebyl. Sebral soupeřům jejich největší zbraň - skákané podání. A také se hůře přizpůsobili nahrávkou,“ přemýšlel český beachvolejbalista.

A jak Perušič prožíval závěrečné chvíle finálového zápasu?

„Poslední míč jsem Davidovi nenahrál moc dobře. Vše pak ale vystřídala euforie nebo spíš směsice překvapení a nadšení, že se nám to opravdu povedlo,“ popisoval.

Díky triumfu v Dauhá se Češi také významně posunuli k účasti na letních olympijských hrách v Tokiu.

„Pro kvalifikaci to byl klíčový výsledek. Před touto sezonou jsme věděli, že pokud nezahrajeme vyloženě úspěšný turnaj, budeme muset bojovat o hry až do konce. Po Dauhá si myslím, že naše šance na olympijskou účast jsou velmi vysoké,“ těší Perušiče.