Z kapitána manažerem. Hudeček se těší na novou výzvu u Karlovarska

Jak složité bylo loučit se s kariérou vrcholového sportovce, která trvala dvě desetiletí?

Musím říct, že je to úplně v pohodě. Možná nějaká nostalgie nastane, až začne sezona a já uvidím kluky na hřišti. Ale hrál jsem volejbal tak dlouho, že už jsem se vlastně na novou výzvu hrozně těšil.

Bylo to snazší s vědomím toho, že zůstáváte v prostředí volejbalu a navíc ve stejném klubu?

Jsem opravdu moc vděčný za to, že mi Volejbalový klub Karlovarsko dal tuhle možnost. S rodinou jsme se v Karlových Varech už opravdu zabydleli, a tak jsem rád, že jsme tady zůstali a já můžu klubu pomoci zase z trochu jiné pozice.

VK Karlovarsko je v současnosti jediným českým klubem, ve kterém tvoří „triumvirát“ předsedy, sportovního manažera a hlavního trenéra bývalí špičkoví reprezentanti. Jaké to přináší výhody?

Plusy to určitě přináší. Dohromady jsme prošli spoustou klubů. Jakub hrál v zemích, kde jsou nejlepší evropské soutěže. Jirka hrál celý život v nejlepším francouzském klubu poslední dekády. Takže když to poskládáme, je to spousta zkušeností. Ale o výsledku stejně rozhodují hlavně kluci na hřišti.

Ondřej Hudeček profil Českobudějovický rodák okusil poprvé mužskou extraligu v roce 2000, a to v dresu mateřského Jihostroje. Zde hrál až do roku 2003 a pomohl získat týmu dvě zlaté medaile.

Poté odešel do Francie, kde v tamní nejvyšší soutěži strávil 13 sezon. S Cannes se v roce 2005 stal mistrem Francie. Dále působil v týmech Rennes Volley, Montpellier UC a Beauvais OUC.

Po návratu do České republiky zamířil v sezoně 2016/2017 do Karlových Varů, kde vloni vybojoval domácí titul. Po této sezoně ukončil v sedmatřiceti letech sportovní kariéru a bude manažerem Karlovarska.

Jihočeský smečař byl dlouholetým členem národního týmu, kde působil i jako kapitán. Třikrát si zahrál na mistrovství světa, čtyřikrát na evropském šampionátu.

Je ženatý, s manželkou vychovávají dceru a syna.

S prezidentem klubu Novotným a koučem Novákem jste se důvěrně znali už jako hráči. Jaké jsou zásadní rozdíly mezi tehdejšími vazbami a současnou spoluprací na fungování předního českého klubu?

Se svojí novou rolí se teprve seznamuji a dá se říct, že momentálně jsem jen v takové přípravě. Všechno vypukne v srpnu, až začne přípravu náš A-tým. Tam se teprve ukáže, jaký budu manažer a jak budou fungovat naše vztahy. Ale jelikož jsou v týmu i ve vedení lidé, se kterými jsem už něco prožil, věřím, že to fungovat bude.

Prakticky od začátku vašeho působení v klubu Karlovarska jste měl vedle role extraligového hráče také trenérský úvazek u mládeže. Kroužky dětí povedete i nadále?

Mládež je pro mě jednou z priorit. Chtěl bych v Karlových Varech ještě víc rozšířit naši základnu. Už jsme doplnili náš trenérský tým o mladého odchovance Viktora Skořepu, já budu dál pokračovat ve své práci na ZŠ Komenského a zapojím se do tréninků mládeže v Hale míčových sportů. Během roku budeme pořádat školní nábory a organizovat akce, do kterých zapojíme víc rodiče. Nápadů je spousta, uvidíme, co všechno stihneme zrealizovat.

Co konkrétně obnáší vaše funkce sportovního manažera ve Volejbalovém klubu Karlovarsko?

Od všeho něco. Přes administrativu, mládež a přípravu zápasů až po pomoc s výběrem hráčů, starost o hráče a kontakt se sponzory.

Jaké události čekají váš klub v nejbližším období?

Teď si kromě juniorů v reprezentaci všichni užívají trochu toho volna. Sedmého srpna to všechno vypukne, A-tým zahájí přípravu a jako tradičně se zúčastní našeho letního volejbalového kempu. Tohle propojení báječně funguje a děti si ho moc užívají.

Při jaké příležitosti uvidí elitní tým vaši fanoušci?

Třetí víkend v září pořádáme už třetí ročník Velké ceny porcelánu. Přijede letošní vítěz extraligy Jihostroj České Budějovice i finalista Dukla Liberec. Z německé bundesligy změříme síly s týmem Giesen Grizzlys. Permanentky půjdou do prodeje začátkem září a jejich majitelé mohou i letos zažít porovnání našich sil s volejbalovou Evropou.

Kteří soupeři vás prověří na úvod dlouhodobých klubových soutěží?

V evropském Challange Cupu to bude makedonský Vardar Skopje. A to nejdůležitější – samotná extraliga – začne domácím zápasem 5. října proti Zlínu. Budeme mít k dispozici nový VIP salon, kam chceme přilákat nové partnery klubu, a fanoušek se může těšit i na malou pozápasovou party. Věřím, že družstvo je dobře poskládáno a že všichni budeme bojovat pro stejnou věc, což je opět úspěch klubu VK Karlovarsko.