Volejbalistky Olympu vydřely semifinále. Ale nastoupí k němu?

První komplikace přišly před druhým utkáním v Prostějově, když testy neprošla nahrávačka Lucie Smutná a kapitánka Pavlína Šimáňová.

„Je to smutná doba. Dáte do sezony spoustu peněz, sestavíte silný tým a nesrazí vás výkony, nýbrž covidová doba. Nám se to stalo, před evropským pohárem, kdy to zasáhlo část týmu.“ vypráví smutně Stanislav Mitáč.

Do hry musela devatenáctiletá nahrávačka Sarah Jaňourová, která sbírá zkušenosti. Loni v základní části dokázala, že na to má. Teď však muselo naskočit rovnou do play off.

„Bylo to docela nečekané. Zjistila jsem to ze dne na den. Musím říct, že jsem byla docela nervózní. Chtěla jsem to však zvládnout a pomoct holkám,“ vypráví Sarah Jaňourová.

Olymp utkání na Hané zvládl a vracel se domů s vedením 2:0 na utkání, ale nebyl z nejhoršího venku. Trable pokračovaly dál, když před třetím utkáním přibyla na seznam další dvě jména. Reprezentační smečařka Eva Hodanová a blokařka Barbora Purchartová.

„Musím říct, že jsme byli v průseru. Postupně nám vypadávaly hráčky. Přemýšleli jsme, co s tím budeme dělat. Buď jsme mohli jít do karantény a požádat Volejbalový svaz o přerušení soutěže. Zvolili jsme však variantu, že chceme jít hrát,“ přiblížil nelehkou situaci Stanislav Mitáč.

Prostějov měl v kompletní sestavě jedinečnou šanci zdramatizovat celý průběh série, když nastoupil proti zdecimovanému soupeři. Úvodní set, třetího utkání hraném v Praze, byl v jeho režii. První set zvládl hladce poměrem 25:14.

„Prostějov na nás nastoupil. My jsme se museli se vším srovnat,“ okomentoval těžký vstup do utkání Stanislav Mitáč.

Ten musel v krátké době připravit tým na herní variantu s jednou čistokrevnou blokařkou.

„Měli jsme den na přípravu. Chtěli jsme především dobře útočit, protože současný volejbal je o tom, hlavně dobře zaútočit po přihrávce,“ přiblížil taktiku Stanislav Mitáč.

Pražankám chvíli trvalo, než vstřebaly nový systém ve hře.

„Museli jsme si zvyknout na herní systém, kde jsme neměli pořádnou blokařku,“ vyprávěla nahrávačka Sarah Jaňourová.

Podobně to viděla i ostřílená Aneta Havlíčková-Kocmanová, která hrála ve skvělé formě.

„Já si myslím, že jsme udělaly hodně nevynucených chyb. To rozhodlo, proč jsme první set nezvládly. Samozřejmě jsme si i trošku zvykaly na jinou sestavu. Přeci jenom tam byly hráčky, které hrály na jiných postech než normálně,“ souhlasila se spoluhráčkou Aneta Havlíčková-Kocmanová.

Mohlo se zdát, že to volejbalistky Olympu zlomí. Okolnosti tomu nasvědčovaly, ale nestalo se tak.

„Druhý set jsme začaly líp. Držely jsme se bod na bod,“ ohlíží se Aneta Havlíčková-Kocmanová, kde nastal obrat.

„Soupeř trochu znervózněl, když viděl, že máme odhodlání a pereme se o to. Zlom jsem viděl v koncovce druhého setu, kterou jsme vyhráli nejtěsnějším rozdílem a vrátili se do utkání,“ přidal pohled z lavičky Stanislav Mitáč.

Volejbalistky z Vršovic byly vnitřně silné, což dokládají i slova Sarah Jaňourové. „Prostě jsme chtěly vyhrát. Po prvním setu, který se nám nepodařil, se nám to zlomilo v hlavě. Šly jsme si za tím a podaly bojovný výkon. Jsem spokojená,“ vypráví devatenáctiletá nahrávačka.

Ta si počínala jako mazák. Což dokládá situace z koncovky třetího setu. Za stavu 24:24 boduje, když hraje na první přes. Dělala si z toho těžkou hlavu? „Vůbec, bylo to vcelku nalepené na síti. Viděla jsem, že na mě neskáčou, tak jsem to tam šoupla,“ popisuje s úsměvem těžkou situaci Sarah Jaňourová.

Pražanky ho nakonec získaly ve svůj prospěch 28:26. Stejným poměrem pak zvládly i čtvrtou sadu a mohla propuknout radost po postupovém vítězství.

„Já jsem strašně šťastná, že jsme to zvládly, protože to nebylo vůbec jednoduché. Jsem i ráda za holky, které tu nemohly být s námi, že jsme se s tím takhle popraly a ukázaly sílu týmu,“ těšilo zkušenou Anetu Havlíčkovou-Kocmanovou.

Radost po vydřeném postupu neskrýval ani Stanislav Mitáč. „Jsem nesmírně spokojený, že jsme to s devítkou statečných hráček zvládly vyhrát,“ pravil hrdě.

Teď jeho devítku statečných čeká v semifinále s Olomoucí.

„Kdybychom byli v plné síle, tak by to byl rovnocenný boj o postup do finále,“ přemítá Stanislav Mitáč.

„My jsme teď oslabení, ale máme bojovné srdce. Zkusíme požádat vedení Olomouce, jestli by začátek série šel posunout o pár dní později, tak abychom nenarušili termíny finále. Požádáme o to vedení Volejbalového svazu a Sportovně-technickou komisi,“ říká Stanislav Mitáč.

Vyhoví jeho žádosti v Olomouci a následně vše posvětí řídící orgány soutěže? V případě, že se tak nestane. Bude mít s kým Olymp nastoupit? Když se covidová hrozba stále vznáší nad torzem týmu.

Jasno bude v sobotu, kdy se má podle plánu odehrát první semifinále v Praze.