Posily přinesly Olomoucku zkušenost i kila pod koš

Vítěze soutěže ve smečování z Utkání hvězd T. J. Dunanse má nahradit na křídle Malik Morgan, rovněž Američan.

„Basket opravdu umí. V předchozích angažmá to potvrdil. Je to komplexní hráč. Střílí, přihrává, doskakuje. Zapadl, protože dobře čte hru, umí rychle reagovat na její vývoj,“ přibližuje Morgana sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. „Navíc je to nesobecký hráč a přesně takového Američana jsme chtěli. Nehoní se za statistikami.“

Tvrdou práci pod košem si slibuje od Igora Josipoviče, který si českou soutěž před časem vyzkoušel v sestavě USK Praha. „Umí přitvrdit, vybojovat doskok, odstavit soupeře. To je nesmírně cenné. Současně je to basketbalista, který povzbuzuje spoluhráče, dodává energii. I v tom je hodně platný,“ všiml si během přípravy Pekárek.

Vedení Olomoucka hledalo také mezi tuzemskými hráči a přilákalo z Opavy rozehrávače Radovana Kouřila, který právě na Hané vstoupil před několika sezonami do mužského basketbalu.

„V jeho případě nebylo rozhodování vůbec těžké. Stále jde o mladého hráče, přesto má už hodně zkušeností. Má přehled i rychlost, cit pro přihrávku. Takového rozehrávače jsme chtěli,“ uvedl spokojeně sportovní manažer Olomoucka.