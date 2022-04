Diváci, prosím zase se vraťte. Tinklová sází na olomouckou atmosféru

„Musíme mít čistou hlavu a soustředit se jen na ten konkrétní zápas a jednotlivý míč. A pak věřím, že to doma zvládneme,“ říká odhodlaně před možná rozhodujícím zápasem Veronika Tinklová.

V sobotu jste v Brně absolvovali v rámci třetího semifinálového duelu více než dvouhodinový maraton se šťastným koncem pro vás. Co bylo pro úspěch v tomto dramatu rozhodující?

Byl to zápas nahoru dolů: vybojovaná koncovka prvního setu, rychlé srovnání, boj o každý míč ve třetím, kolaps ve čtvrtém setu. Rozhodovat musel tiebreak. Po tom kolapsu ve čtvrtém setu (Olomoučanky vedly 13:9 a prohrály 15:25) jsme se ale všichni sešli - hráčky i trenéři - v kruhu a řekli si, že bojujeme všichni spolu a společně budeme bojovat až do konce. A to jsme splnili na jedničku. Klíčový byl začátek tiebreaku, jak to po tom výbuchu v hlavách ustojíme a jestli najdeme fyzické i psychické síly na boj, protože Brno bylo na koni. Našli jsme je, společně bojovali až do konce a urvali vítězství!

Jak moc náročná sobotní bitva byla? Vzala týmu více fyzických, nebo psychických sil?

Fyzické síly nám bere každý zápas v boji o medaile, ty psychické se nám hned vrátily po posledním vyhraném míči. Jde se do finálové fáze soutěže, takže všechny týmy jedou na maximum a berou z toho, co jim ještě zbývá. Ale jestli chcete vyhrát, nesmíte brát ohled na to, že vás něco bolí nebo že už nemůžete. Prostě když jdete za svým cílem, sílu v sobě vždy najdete, a já věřím, že my tu sílu pořád máme!

Mohlo být vaše nejtěsnější vítězství a úspěch ve vyrovnaném tiebreaku zlomovým momentem celé série?

Každý zápas je jiný, nelze spoléhat na to, že nás poslední zápas nakopne a Brno to zlomí. Sebemenší uspokojení by nás mohlo v úterý mrzet. Musíme mít čistou hlavu a soustředit se jen na ten konkrétní zápas a jednotlivý míč. A pak věřím, že to doma zvládneme.

Jak se hrálo v bouřící brněnské hale, jejíž atmosféru označil váš trenér Martin Hroch za nejlepší v celém dosavadním průběhu letošní sezony?

Atmosféra byla úžasná, klobouk dolů před fanoušky. V plné hale se vždycky hraje lépe, a i když skoro celá hala - my tam měli také pár fanoušků, díky za ně! - fandí soupeři, vyburcuje vás to k lepšímu výkonu.

Mohou olomoučtí fanoušci zajistit týmu stejnou podporu jako ti brněnští?

Když jsem dřív hrávala za Olomouc a pak jsem byla i v roli diváka, tak v základní fázi soutěže to vždy bylo slabší, ale jak liga mířila do závěrečné fáze, vždycky nás fanoušci přišli podpořit a udělali atmosféru hodnou medailových bojů. Proto se nebojím ani tentokrát. Ostatně fandové už to předvedli v prvním domácím zápase s Brnem, kdy se nenechali zahanbit fanoušky z Brna, kterých nebylo málo, a vyburcovali nás k našemu nejlepšímu výkonu, díky němuž jsme Brno doma doslova smetli. Proto moc prosím naše fanoušky, aby se zase vrátili v úterý na halu a vytvořili nám opět atmosféru, která nás díky nim požene k vítězství.