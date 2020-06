Na Ligu mistryň jsme připraveni, hlásí šéf olomouckých volejbalistek

Právo startu v prestižní Champions League tak připadlo VK Brno, vítězky základní části ale účast odmítly. O vstupenku do elitního klubu tak požádá druhý tým tabulky a loňský mistr - Univerzita Palackého Olomouc. Ta už svůj zájem potvrdila.

„Účast v Champions League je sice nesmírně finančně a organizačně náročná a naše ekonomická situace není po nedohrané sezoně a při známých potížích našich partnerů úplně růžová, přesto do toho jdeme,“ potvrzuje podání přihlášky do nejprestižnější evropské klubové soutěže předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

„Ze svazu máme potvrzeno, že bychom se do Ligy mistryň měli dostat přímo, což je obrovská výzva a lákadlo. Navíc stavíme zcela nový kádr, který by měl mít ambice se s touto výzvou po sportovní stránce úspěšně poprat,“ je přesvědčen Zemánek.

Olomoucké volejbalistky už sahaly po účasti v hlavní fázi Ligy mistryň loni na podzim, na palubovce ukrajinského Chimiku Južnyj však těsně prohrály rozhodující zlatý set.

„Pokud vše vyjde a naše účast v základní skupině bude potvrzena, bude to zároveň signál pro stávající i potenciální nové partnery, že to s ambicemi myslíme opravdu vážně. A věříme, že to nezůstane bez odezvy například u města Olomouc, které nám zatím zkrátilo slíbenou finanční podporu, ale tento moment by měl jeho rozhodnutí zvrátit,“ věří Jiří Zemánek.