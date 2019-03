Olomoucké volejbalistky mohou postoupit, Přerov chce dál trápit mistra

Vysokoškolačky jsou v očích soupeřů největším favoritem na titul a jako vítězky základní části samy nemohou mít jiný cíl. Zatím se se složitou rolí dokážou vyrovnat, na domácí hladkou výhru 3:0 navázaly stejným výsledkem i v Ostravě. „První set byl ale vyrovnaný, byli jsme nekoncentrovaní a dělali chyby. Koncovka byla naštěstí pro nás a pak už jsme měli zápas pod kontrolou,“ připomněl trenér Jiří Teplý.

Od svého týmu dnes bude chtít třetí vítězství a postup, tedy udělat další malý krok k vysněnému titulu. Zatím mohou být vysokoškolačky v klidu, dvě velké výzvy letošní sezony už dokázaly splnit vítězstvím v Českém poháru a ve Středoevropské lize MEVZA. Byť v mezinárodní soutěži přišla s titulem i pachuť po odstoupení dvou týmů na posledních chvíli, čímž z velkolepého vyvrcholení Final Four zbyl pouze souboj s Mariborem.

„Chování maďarské Békéscsaby, která jen pár dní před turnajem jako neúspěšný uchazeč o jeho pořádání z prazvláštních důvodů svou účast odřekla, je pro mě nepochopitelné a neomluvitelné. To, že se následně ozval s omluvenkou i chorvatský Záhřeb, už bylo jen logickým vyústěním celé situace. Málokdo asi ví, s jakým stresem jsme se museli coby pořadatelé finálového turnaje vyrovnat a jak komplikované bylo vyjít z této situace se ctí a pokud možno ve prospěch všech. Nakonec se to krásným finálovým zápasem vcelku vydařilo,“ míní předseda klubu Jiří Zemánek.

Olomouc je v posledních letech jediný český klub, který se soutěže MEVZA účastní a po čerstvých zkušenostech bude má důvod další účast navzdory triumfu zvažovat. „Samotný projekt Středoevropské ligy je určitě výbornou myšlenkou. Ta soutěž má svou kvalitu, vždyť se jí účastní mistři a vicemistři několika zemí. Bude důležité, jak se vedení MEVZA postaví k jednání klubů, jež rozhodně nepřispělo k prestiži tohoto projektu. Nic to ale nemění na tom, že si triumfu ve Středoevropské lize velmi vážíme,“ dodal Zemánek.

Přerov odčaroval mistryně

Dlouhých šest let trvalo přerovským volejbalistkám, než dokázaly znovu porazit rivalky z nedalekého Prostějova. Podařilo se jim to ve druhém zápase čtvrtfinálové série, když doma sfoukly desetinásobné šampionky tři k nule. „Jsem šťastný, že holky pochopily filozofii play off. Oceňuji výkon celého týmu od první po dvanáctou hráčku. Volejbal je kolektivní sport a ten kolektiv rozhoduje. Hráli jsme houževnatě, bojovně a chtěli jsme vyhrát. Věřím, že to nebyl poslední náš úspěch,“ rozplýval se přerovský trenér Radim Vlček.

Pokud to Prostějov myslí vážně s plánem usilovat o finále, musí se rychle vzpamatovat. Aktuální stav 1:1 na zápasy totiž není nic, s čím před sérií počítal. „Musíme se z porážky oklepat i poučit a jít dál. Je potřeba zvednout hlavy, jít do toho naplno, nebát se. Umíme hrát kvalitní volejbal a věřím, že ho ve vlastní hale předvedeme. Podstatné bude prodat, na co herně máme, maximálně chtít a ze všech sil bojovat. Prostě jít tvrdě za postupem, byť se čtvrtfinále prodloužilo,“ uvedl pro klubový web prostějovský trenér Lubomír Petráš.