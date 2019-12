Olomoucké volejbalistky vyhrály pojedenácté a dotírají na čelo

Obhájkyně titulu po drtivém nástupu nezvládly druhý set, ale vzpamatovaly se a zvítězily 25:10, 23:25, 25:12 a 25:21. Zvládly tak generálku před zítřejším (20.30) úvodním kolem základní fáze CEV Cupu na palubovce špičkového italského celku Busto Arsizio.

„Důležité vítězství v nervózním utkání. K našemu úspěchu hodně přispěly střídající hráčky, za což jsem rád, stejně jako za tři body,“ oddechl si olomoucký trenér Petr Zapletal.

Šternberk chtěl v Brně proti Královu Poli udržet kontakt s příčkami znamenajícími účast v play off, což se mu ale nepodařilo. Po třech vcelku jasných sadách padl 0:3. „Brno mělo první dva sety jednoznačně ve své režii a hodně nás zatlačilo servisem. Ve třetím setu se nám povedlo vytvořit si náskok, ale nebyli jsme bohužel schopní dotáhnout závěr do vítězného konce,“ uznal šternberský trenér Jan Drešl.

V sobotu čeká Šternberanky jeden z nejdůležitějších zápasů první fáze extraligové sezony; přivítají v hale Ecce Homo Přerov.

Jeho výkony zůstávají za očekáváním. Ačkoli Přerovanky toužily útočit na dosud zapovězenou první šestku extraligy, se dvěma výhrami se drží na předposledním místě. „Chybí nám mentalita vítězů,“ prohlásil výstižně trenér Radim Vlček.

Přerovu zbývá hra o záchranu

Jeho slova zazněla po hladké porážce na Olympu, kde Zubřice neuhrály ani set. Z plánů zaskočit Pražanky nezbylo nic. „Šli jsme do utkání s představou zaskočit soupeře především kvalitním servisem a agresivním útokem, ale opak byl pravdou. Spoustou zkažených podání jsme se připravili o šanci na úspěch. Ve druhém setu jsme nedokázali proměnit nabídnutý setbol,“ láteřil Vlček.

Jsou to pro něj kruté zážitky. V říjnu ho rozzuřila prohra s Frýdkem-Místkem, po níž měl tým každému divákovi na následujícím utkání zaplatit vstupné. „Naše hráčky by se měly stydět za to, co v některých momentech předvádějí. To není hodno extraligy a děje se to hlavně při důležitých stavech. S tím souvisí, že se stydím i já, neboť za to nesu zodpovědnost,“ běsnil Vlček.

Před začátkem sezony přitom toužil s přebudovaným týmem prohánět týmy na čele. „Mám ty nejvyšší ambice. Prohlásil jsem, že chceme bojovat do pátého místa, na tom se nic nemění. Chci hrát co nejlepší volejbal, přibližovat se k silné čtyřce a dělat lidem radost,“ prohlásil ambiciózně kouč.

Realita je ale úplně odlišná. O víkendu Přerov prohrál další domácí utkání, tentokrát s nedalekým Prostějov 1:3. Zvládl sice dramatickou koncovku prvního setu, jenže to bylo z jeho strany vše. Po třinácti kolech zůstává jen na dvou výhrách a sedmi bodech.

„Znovu se potvrdilo, že nám stačí uhrát jeden set. Takže nám nezbývá než hrát s tímto týmem jen o záchranu. Opět jsem se přesvědčil, že některé hráčky umí spíše jen brát a neumí víc na hřišti odevzdat,“ hodnotil rozčarovaně Vlček.

Prostějov je na tom o poznání lépe, v tabulce je třetí sice s uctivým odstupem za vedoucím duem Olomouc a VK Brno, ovšem hřát ho může pozitivní bilance devíti výher a čtyř porážek. Jen kdyby se mu vedlo lépe venku, i proto mělo vítězství z Přerova svou cenu.

„Venku se dost trápíme, takže jsou to velmi důležité body. O první set jsme se připravili vlastními chybami a museli jsme to pracně dohánět, ale myslím, že jsme však měli zápas pod kontrolou,“ konstatoval prostějovský kouč Lubomír Petráš.