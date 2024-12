Lvi Praha vypadli v osmifinále Poháru CEV s Rzeszówem, nevzali mu ani set

Po hladké porážce v Polsku potřebovali Lvi k postupu na domácí palubovce vyhrát 3:0, nebo 3:1 a pak ovládnout zlatý set. V úvodní sadě drželi s favoritem krok.

„Věděli jsme, že Praha začne zápas agresivně, protože neměli co ztratit. U nás prohráli 0:3, takže jsme věděli, že do toho půjdou naplno, budou do toho mlátit,“ uvedl v nahrávce pro média Vašina. „V prvním setu jsme se trošičku hledali, vypadla nám koncentrace. První set rozhodl. Kdyby Pražáci vyhráli první set, tak tady ještě teď válčíme o to, kdo postoupí do dalšího kola,“ řekl.

Koncovku úvodní sady Lvi prohráli i kvůli spornému verdiktu rozhodčích. „Rozhodčí to viděl jinak než celá hala, než soupeř. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo,“ řekl domácí kapitán Jakub Janouch. Uznal ale, že celkově byl Rzeszów lepší.

„Myslím, že od druhého setu kontroloval zápas a jednoznačně vyhrál,“ doplnil nahrávač Lvů. Nadchla ho atmosféra, kterou v hale na Podvinném mlýně vytvořily zhruba dvě tisícovky fanoušků. „Jsem strašně rád, že přišlo tolik lidí. Mrzí mě, že jsme se jim neodměnili aspoň jedním setem, protože byli úžasní. Moc jim za to děkuju.“

Postupový druhý set ukončil pro Rzeszów Vašina, který jako jediný z polské základní šestice zůstal na palubovce i po té, co oba trenéři za rozhodnutého stavu obměnili sestavu. Díky tomu pak mohl ukončit zápas. Byl rád, že ho los evropského poháru poslal do Česka.

Martin Tibitanzl ze Lvů Praha na podání

„Těšil jsem se na to, že si zahraju na domácí půdě, že za mnou přijela rodina. Těšil jsem se na české fanoušky. Věděl jsem, že bude vyprodaná hala a atmosféra bude bouřlivá. Byla to přesně taková atmosféra, jako si pamatuju z extraligy nebo ze zápasů národního týmu. A to MVP je třešnička na dortu,“ pochvaloval si.

Nadšení mu jen trochu kalila bolavá záda. „Už jsem přijel s lehkou blokádou a doufám, že jsem si teď nezablokoval ta záda o trošku víc,“ dodal Vašina, který si v závěru zápasu po jednom ze zákroků v poli záda protahoval.