Volejbalisty Odoleny Vody vzkřísila „covidová“ kontumace Beskyd

Volejbalisté Odoleny Vody ztratili v pondělí rozhodující zápas předkola play off proti Beskydům a jejich kapitán Martin Hladík si posteskl: „Bohužel pro nás dnešním dnem končí extraliga. Co k tomu více říct, prohráli jsme si to už v základní části, kdy jsme bojovali až do posledního zápasu o přímý postup do čtvrtfinále.“