Z polského podprůměru mezi českou elitu. Dodržuji, co po mně chtějí, hlásí Nowaková

Čtyřiadvacetiletá Nowaková byla po první třetině základní části procentuálně nejlépe útočící hráčkou v celé extralize a především díky jejím smečím a blokům se Olomoučanky vyhřívají na čele soutěže, kterou naposledy vyhrály před pěti lety.

„Teď už je ambicí jenom medaile, a to i v poháru,“ usmívá se Nowaková. Ze 152 útočných pokusů zaznamenala 73 bodů, což ji po jedenáctém kole soutěže drží mezi tuzemskou špičkou. „Nevím, čím to je, že se mi letos tak daří. Máme video, taktické porady, něco si řekneme na tréninku, já to dodržuju a vychází to. Těší mě, že se to odráží takhle i ve statistikách,“ přemýšlí Nowaková nad svojí formou.

„Musím říct, že máme fakt skvělé blokařky. Opíráme se o ně v útoku i defenzivě,“ libuje si kapitánka Simona Bajusz. Téměř 185 centimetrů vysoká Nowaková si zase pochvaluje souhru právě s kapitánkou.

„Myslím si, že letos máme velmi dobrou nahrávačku, Simonu. Mám ji moc ráda, je fakt dobrá,“ cení si. Právě posílení na nahrávce je podle Nowakové jeden z faktorů letošního olomouckého vzestupu.

Vždyť v uplynulé sezoně, která byla pro Nowakovou premiérovou v dresu Olomouce, skončily Hanačky v základní části až sedmé a ve čtvrtfinále podlehly Prostějovu jasně 0:3 na zápasy. To letos to vypadá na jinou písničku, minulý víkend naopak Olomouc porazila Prostějov 3:0 na sety. Ve dvou sadách navíc devítibodovým rozdílem.

„Nečekaly jsme, že vyhrajeme takhle jasně. Myslely jsme, že to bude hodně těžký zápas, připravovaly jsme se na výsledek třeba 3:2, že to bude vyrovnaný boj, ale těší nás, že jsme to zvládly takhle dobře,“ neskrývá Nowaková mírné překvapení z triumfu nad rivalem.

Ze školního turnaje až do Itálie?

K volejbalu přišla víceméně náhodou, když si ji jistý trenér Filipowicz vyhlédl na školním turnaji. „Dodal mi kuráž a motivoval mě, abych se volejbalu věnovala naplno,“ líčí Nowaková.

Dnes je ráda, že se tak rozhodla, v Olomouci se jí podle jejích slov velmi líbí. „Holky mám moc ráda, líbí se mi atmosféra, jaká tu panuje, proti Prostějovu navíc dorazila i plná hala, to bylo skvělé,“ svěřuje se.

S týmem žije, což poznáte vcelku snadno. Když vystřídá, neúnavně tleská a podporuje hráčky na palubovce. I díky Nowakové to vypadá, že extraliga letos nabídne krajský souboj o nejvyšší mety. Po čtyřech sezonách v útlumu vytvořil realizační tým Olomouce více než konkurenceschopný tým, jenomže vysoké ambice mají i Prostějovanky, které naposledy extraligu vyhrály v roce 2022.

Před sezonou navíc postup do finále extraligy označilo vedení volejbalového Prostějova za svoji hlavní ambici. A v roce 2019 to byla právě Olomouc, jež zastavila desetiletou nadvládu prostějovského celku.

„Pro nás to samozřejmě dobře není, že se Olomouc tak zvedla,“ pousměje se trenér Prostějova Miroslav Čada, „ale myslím si, že pro volejbal jako takový ano. Přece jenom, viděli jste, jaká návštěva byla na derby, dorazilo i hodně našich fanoušků. Myslím, že forma Olomouce může pomoci v popularizaci volejbalu v našem regionu. Podle mě v Olomouci sami nečekali, že budou tak úspěšní, ale výborně posílili a jsou dobře dirigováni kapitánkou Bajusz.“

Po čtvrtečním vítězném derby se Šternberkem (3:0), zvládly v sobotu Olomoučanky další zápas. Na palubovce KP Brno zvítězily přesvědčivě 3:1 (10, 13, -23, 13). Znovu u toho byla i Wiktoria Nowaková, která nastřádala jedenáct bodů a tři úspěšné bloky.

Do Olomouce, která je jejím prvním angažmá mimo Polsko, přišla z Hospelu Sosnowiec, jenž hraje až druhou nejvyšší soutěž u severních sousedů. Nowaková se netají se tím, že by si ráda vyzkoušela volejbal v Itálii, výtečná forma v Olomouci, pakliže vydrží, může být dobrý základ pro vysněné angažmá.