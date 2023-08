I s veteránkou Havelkovou. Volejbalistky vyrážejí na mistrovství Evropy

Ze šestičlenné skupiny postoupí do vyřazovacích bojů čtyři týmy. Favoritkami skupiny budou obhájkyně bronzových medailí a čtvrtfinalistky loňského MS Turkyně, s nimiž české reprezentantky vypadly v osmifinále na ME 2021. Na posledním mistrovství Evropy se v základní skupině střetly také s Německem, jemuž podlehly, a s Řeckem, které v pikantním souboji pro svého řeckého kouče porazily.

Jejich posledním soupeřem ve skupině budou Švédky, které před čtyřmi lety dvakrát porazily v Evropské lize. „Jsme v jedné z nejtěžších skupin. Půjdeme zápas od zápasu a naším prvním cílem je postoupit do dalšího kola,“ řekl Athanasopulos.

Kapitánka Michaela Mlejnková hodnotila vyhlídky týmu poměrně optimisticky. „Myslím si, že to není úplně nejhorší skupina, je to hratelné. Měli bychom hrát přes Ázerbájdžán a přes Řecko, popřípadě přes Švédsko. S Německem a Tureckem se budeme snažit uhrát co nejlepší výsledek,“ řekla.

Řeckého kouče nepotěšilo, že bude na české lavičce znovu proti týmu ze své domoviny. „Při losu jsem jenom jeden tým nechtěl dostat, a to bylo Řecko, protože na předchozím evropském šampionátu pro mě nebylo snadné slyšet národní hymnu. Ale stalo se to, jsme v tom znovu a doufám, že dosáhneme stejného výsledku jako na posledním mistrovství Evropy. Hymna bude výjimečná, ale v zápase udělám všechno pro to, aby Česká republika vyhrála,“ komentoval nepříjemný los.

Jeho svěřenkyně zakončily přípravu na vrchol sezony třemi porážkami v Bulharsku. „Bulharsko je silný tým, ukázal nám nějaké naše slabiny. Máme pět dní do pátku, abychom zkusili zapracovat na prvcích, které nebyly tak dobré, jako spolupráce bloku s obranou a útok,“ poznamenal kouč.

V nominaci na evropský šampionát nechybí někdejší hvězda reprezentace Helena Havelková, která se k šestkovému volejbalu vrátila v červenci po ukončení beachvolejbalové spolupráce s Markétou Nausch Slukovou. „Volejbal je jako jízda na kole. Myslím, že první dny pro ni nebyly jednoduché, ale po týdnu se do toho dostala, měla pár dobrých zápasů. Může nám pomoci svou zkušeností,“ řekl na adresu pětatřicetileté smečařky.

V případě postupu se na vyřazovací boje bude český tým stěhovat do Bruselu. Vedle Německa a Belgie pořádají tento evropský šampionát také Itálie a Estonsko. Turnaj vyvrcholí v neděli 3. září, titul obhajují Italky.