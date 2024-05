Po změně už jsem prahla, říká Kvapilová. Předvedla se jako vydařený nákup

Do volejbalové Dukly přišla Nikola Kvapilová v létě roku 2018, tehdy pod rodným jménem Pištěláková. Levoruká slovenská ranařka se na klíčovém postu univerzálky okamžitě stala hvězdou nejen klubu, ale i celé extraligy. V libereckém armádním celku strávila dlouhých šest let a odehrála pět sezon. Ročník 2019/20, který byl vinou covidu předčasně ukončen, totiž kvůli těhotenství a narození syna vynechala.

V každé své sezoně byla Kvapilová suverénně nejvytěžovanější a nejvíce bodující hráčkou Dukly. V roce 2021 výrazně pomohla k premiérovému zisku mistrovského titulu, který ale tým získal díky triumfu po základní části, protože následné play off bylo kvůli covidu zrušeno. V letošní sezoně dovedla svými body liberecký celek k historickému triumfu v Českém poháru a k premiérové účasti ve finále extraligy. V něm ale ženy Dukly podlehly brněnským Šelmám 0:3 na zápasy. V příští sezoně už bude slovenská superstar české nejvyšší soutěže volejbalistek bojovat v dresu Prostějova.

„Vzpomínky na Duklu budou velmi pozitivní, protože to pro mě určitě byly sportovně nejúspěšnější roky,“ tvrdí třicetiletá Nikola Kvapilová.

Před touto sezonou bylo vaším snem si konečně zahrát s Duklou finále extraligy. Ten se splnil, ale boj o zlato jste se Šelmami Brno prohrály...

Finále bylo nakonec krátké, asi kratší než jsme doufaly. Nejvíc mě mrzí ten domácí zápas, kdy jsme v tie-breaku vedly a mohly jsme ho vyhrát. Zároveň musím objektivně uznat, že Šelmy byly kvalitnějším týmem a měly to vyrovnanější na všech postech víc než my. Ale na náš tým jsem přesto pyšná, bojovaly jsme, cesta do finále byla velmi těžká a v něm jsme předvedly to nejlepší, co se v tu chvíli dalo.

I proto jste po třetím prohraném zápase v Brně, kdy Šelmy začaly slavit titul, nepůsobila nijak smutně?

Ve sportu existuje prohrát a prohrát. My jsme prohrály se ctí a myslím, že každý, kdo volejbal sleduje, musel vidět, že Brno prostě bylo lepší. Smutná jsem nebyla, protože do finále jsme se probojovaly zaslouženě a byly jsme v něm dobrým soupeřem. Navíc jsme předtím poprvé vyhrály Český pohár, sezona byla pro ženský tým Dukly extrémně úspěšná a z toho jsme měly radost.

Po premiérovém extraligovém finále v barvách Dukly Liberec ale v klubu končíte. Proč?

V Dukle mám za sebou už pátou odehranou sezonu a všichni sportovci vědí, že je to dlouhá doba strávená v jednom klubu. Proto už jsem po změně prahla. Odcházím do Prostějova, se kterým jsem jednala už před dvěma lety, takže jeho zájem je dlouhodobější. A letos už se to podařilo. Prostějov je špičkově profesionálním klubem a těším se na toto angažmá.

Paradoxně jste Prostějov vyřadily po velké bitvě v semifinále až v pátém rozhodujícím zápase. To už jste věděla, že tam přestoupíte?

Ano, vlastně už dávno předtím.

A jaké to bylo hrát proti svému příštímu klubu?

No, byla to právě velká motivace ukázat, že ten nákup za to stál, a chcete se předvést (smích).

Kromě vás končí v Dukle po úspěšné sezoně ještě dalších osm hráček, takže liberecký tým bude úplně jiný. Čím to, že nastalo tolik odchodů?

Pokud jde o mě, tak to už jsem řekla, a za ostatní hráčky mluvit nemůžu. Ale někdy to tak ve sportovních klubech je. Nová angažmá se většinou domlouvají už někdy v únoru, takže v tu dobu ještě nikdo neví, jak ta sezona dopadne. A hráčky to většinou hodnotí a řeší dopředu. Je pravda, že tým se teď úplně překope a doufám, že se tady opět podaří sestavit kvalitní družstvo, protože podmínky na to jsou v Liberci velice dobré.

V Dukle jste byla šest let, z toho pět odehraných sezon, na co budete vzpomínat?

Vzpomínky na Duklu budou velmi pozitivní, protože to pro mě určitě byly sportovně nejúspěšnější roky. Měla jsem tu obrovskou příležitost pořád hrát, klubu jsem za to vděčná a jsem ráda, že jsem se nějakým způsobem mohla zapsat do jeho historie. A kdo ví, když to zdraví a tým dovolí, tak se sem možná někdy velmi ráda vrátím.

V Liberci žijete od roku 2018, jak bude těžký po tak dlouhé době přesun na Moravu?

V Liberci mám domov, rodinu, mám tu už i trvalé bydliště, takže jsem Liberečanka. Třeba ještě před dvěma lety jsem si takovou změnu moc neuměla představit, ale od té doby se toho dost změnilo. Budeme se tedy stěhovat do Prostějova, manžel má práci z domova a jezdí po celé republice, takže to bude možné, syn chodí do školky a doufám, že i on si na tu změnu prostředí zvykne.