Ústí chystá návrat Nekoly. Bývalý reprezentační kouč má být Žabovým supervizorem

Ondřej Bičiště
  11:32
Volejbalové Ústí nad Labem chystá jeden velký návrat. Tým, který dvakrát za sebou bojoval o záchranu extraligy v baráži, chce angažovat Michala Nekolu, jenž tu v minulosti slavil dva tituly jako hráč a úspěšnou šestiletkou později nastartoval svou mimořádnou trenérskou dráhu. Nyní by měl bývalý reprezentační kouč v Ústí plnit roli supervizora, tedy poradce hlavního trenéra Ondřeje Žaby.

Michal Nekola | foto: CEV

„Michal Nekola by měl s Ondrou Žabou spolupracovat formou konzultací, příprav, občas přijede na trénink, možná se zúčastní i některých zápasů a pomůže pár postřehy. Jestli přímo z lavičky nebo z hlediště, to ještě nemáme doladěné,“ nastínil prezident klubu Miroslav Přikryl, jakou má představu o Nekolově roli.

Pětapadesátiletý kouč byl jako hrající trenér u návratu Ústí do extraligy v roce 2005, v dalších sezonách ho z lavičky opakovaně dovedl do play off. Po odchodu z Ústí v roce 2009 strávil přes dvanáct let v Liberci, za což získal přezdívku volejbalový Ferguson, a získal s ním dva mistrovské tituly.

Český národní tým vedl v letech 2017 – 2020, nyní pracuje jako hlavní trenér reprezentační dvacítky. „U té by samozřejmě zůstal, nám by pomáhal ve svém volném čase. Ještě to není úplně dotažené se svazem, ale s Michalem Nekolou jsme na tom domluvení.“

Ústí si podobný model vyzkoušelo už v minulé sezoně, kdy během zimní krize najalo jako Žabova asistenta a konzultanta Petra Broma, svého dalšího bývalého úspěšného hráče a trenéra. Ten už dál u extraligového áčka působit nebude, Přikryl chce zkusit variantu s Nekolou. „Je to zkušený kouč, pohybuje se dlouhodobě v celém systému od mládežnického po dospělý volejbal. Slibuju si od toho hodně, mohlo by to pomoct klubu i trenérovi Žabovi.“

Trenér ústeckých volejbalistů Ondřej Žaba

Během dlouhé série proher v uplynulé sezoně Přikryl zvažoval jeho odvolání a myšlenky na trenérskou rošádu ho neopustily ani po hladké záchraně v baráži s Dobřichovicemi. „Jenže najít českého kouče je složité,“ přiznává ústecký šéf. I proto volí méně radikální variantu s Žabou na lavičce a mentorem Nekolou v pozadí.

„Poslední dva roky rozhodně nebyly takové, jak jsme si představovali. Pro Ondru Žabu je to poslední šance,“ avizuje. Od Nekoly si slibuje, že 29letého benjamínka mezi extraligovými kouči pomůže vybrousit. „Mladí trenéři nám nespadnou z nebe. V necelých třiceti to řemeslo nemůže znát ještě perfektně a nemůžeme od něj čekat zřetelný a jasný trenérský rukopis. Samozřejmě se učí, ale teď je ta doba, kdy už nějaké zkušenosti získal sám, k tomu bude mít postřehy od supervizora Michala Nekoly. Snad to bude mít dopad i do našich výsledků,“ doufá Přikryl.

Zatím není jasné, kdy by se Nekola mohl zapojit do práce v Ústí. „Teď má nějaké přípravné zápasy v Polsku a chystá se na mistrovství světa dvacítek.“ Ústí už odstartovalo přípravu na novou sezonu, ale tým ještě není kompletní. „Někteří hráči mají ještě volno, další jsou na univerziádě, nejsou tu ani všichni cizinci. Ale je dost času, některé kluby ještě ani nezačaly trénovat, vždyť liga startuje až 23. října.“

Kádr má Přikryl už složený, sázet chce zejména na trio kanadských posil: nahrávače Tomase Sorru, smečaře Maxe Harongu a blokaře Colea Duncansona. „Tým už se měnit nebude, na další doplňování nemáme finance. Jak na tom budeme, to se teprve uvidí. V minulé sezoně jsme si to naplánovali a po pár kolech jsme byli odepsaní,“ připomíná šéf loňský propadák. Přitom před startem soutěže věřil nejméně v předkolo play off. Teď o ambicích raději nemluví.

„Musíme počkat, jaké budou mít soupisky naši konkurenti. Až po přípravných turnajích v září a začátkem října budeme schopni říct, kam bychom mohli patřit. V žádném případě bychom ale nechtěli znovu skončit v baráži,“ přeje si Přikryl. Snad k tomu pomohou i Nekolovy postřehy.

Ústí chystá návrat Nekoly. Bývalý reprezentační kouč má být Žabovým supervizorem

