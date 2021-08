Následky covidových patálií. Nausch Sluková nebude startovat ani na ME

Český volejbalový svaz to oznámil v tiskové zprávě. Sluková kvůli koronaviru nemohla hrát na olympijském turnaji v Tokiu, v příštím týdnu ve Vídni ji po boku Barbory Hermannové nahradí Marie-Sára Štochlová.

„Po příletu do Česka můžeme kvůli českým zákonům ukončit karanténu v pátek (dnes) a s dalšími lékařskými prohlídkami začít nejdříve v pondělí. Jenže holky spolu netrénovaly už tři týdny a náš první zápas by se odehrál už ve středu. Proto jsme se rozhodli, že Markétu na mistrovství Evropy nahradí Marie-Sára Štochlová,“ prohlásil trenér a manžel Slukové Simon Nausch.

Sluková patřila mezi čtveřici českých olympioniků, kteří měli po červencovém charterovém letu do Tokia pozitivní test na covid-19. Třiatřicetiletá hráčka musela na deset dnů do izolace a do olympijského turnaje nemohla zasáhnout. Na OH se kvalifikovala už potřetí a kvůli hrám v Tokiu, které se měly původně konat loni, odkládala založení rodiny.

V izolaci musela Sluková setrvat i po návratu do Česka. „Kvůli tomu přišel náš elitní pár o další prestižní akci. Neúčast týmu jak na olympijských hrách, tak mistrovství Evropy bude mít negativní dopad jak v oblasti sportovní, tak i ekonomické a mediální. Proto se budeme v příštím týdnu na výboru ČVS bavit o dalším postupu,“ prohlásil člen výboru volejbalového svazu Vít Mařík.

Marie Sára Štochlová zasahuje v poli ve finále mistrovství republiky v plážovém volejbale.

Sluková a Hermannová vybojovaly na ME v roce 2016 ve Švýcarsku stříbro, o dva roky později v Nizozemsku přidaly bronz. Patrně jednou z posledních možností vidět tento pár v akci bude dvouhvězdičkový turnaj Světového okruhu v pražském areálu Ládví, kde se bude hrát od 20. srpna.

Vedle Hermannové a Štochlové, která minulý týden vyhrála s Martinou Williams jednohvězdičkový turnaj Světového okruhu v Lublani, se od středy na ME v rakouské metropoli představí ještě Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou a olympionici Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, jejichž vystoupení v Tokiu rovněž poznamenal koronavirus.