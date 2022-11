Beachvolejbalistky Nausch Sluková s Havelkovou skončily v Austrálii páté

„Celkově hodnotíme turnaj pozitivně. Přijeli jsme hlavně pro zkušenosti, souhru a body a všechno tohle jsme získali. Když člověk prohraje, je chvilkové zklamání, ale pořád převažuje, že jsme odvedli velký kus práce a začínáme do hry dostávat věci z tréninku. Nemáme se za co stydět,“ řekla Sluková v nahrávce pro média. „Číňanky nedělaly chyby a my už nebyly tak agresivní jako v předchozích zápasech,“ hodnotila čtvrtfinálový duel.

Na elitní světové turnaje se Sluková po červnovém porodu vrátila již před třemi týdny a s někdejší špičkovou smečařkou v šestkovém volejbale Havelkovou při premiéře v Kapském Městě skončily deváté. Dvojice, jejímž cílem je olympijská Paříž 2024, absolvuje v Torquay v příštím týdnu další akci Pro Tour, ale vyšší kategorie Elite.

Havelkovou však stále limituje zraněný palec na noze. „Po turnaji v Kapském Městě jsem byla skoro na celý týden vyřazená z tréninku, noha byla dost oteklá. Svaz nám pomohl dostat sem naši fyzio Míšu Pachmanovou, bez ní bych asi nedokázala vůbec odehrát tenhle turnaj,“ uvedla bývalá kapitánka reprezentace.

„Palec je modrý, každý pohyb bolí. Je to nešťastné zranění, které bude potřebovat doléčit, ale až po naší misi tady. Teď na to není čas. Snažím se nad tím co nejmíň přemýšlet,“ přiznala Havelková. Vděčná byla za každou další zkušenost po přechodu z palubovky na písek. „Každá minuta strávená spolu na hřišti je cenná, máme co rozebírat, ponaučit se. A každá soupeřka byla úplně jiná, tyhle beachové zkušenosti já extrémně potřebuju,“ dodala.

Do dalšího turnaje v Torquay vstoupí české beachvolejbalistky ve středu kvalifikací.