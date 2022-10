Ostravští volejbalisté zatím míří do baráže. Jsme v ohrožení, ví kouč

„Měli jsme vyhrát, měli jsme to v rukách. Jeden z mečbolů jsme ale vyřešili blbě. Je to ve vlnách, chvilku hrajeme dobře, chvilku tragicky, že se na to nedá dívat,“ prohlásil ostravský kapitán a smečař Dominik Fořt.

Při prvním mečbolu podávající blokař Mariusz Połyński přešlápl. Při druhém nebyli Ostravští na síti dostatečně důrazní, když k nim od soupeře mířil lehký míč.

„Ten zápas nás bude velmi dlouho bolet,“ řekl ostravský trenér Richard Vlkolinský. „Doporučil jsem hráčům, aby ho velmi rychle pustili z hlavy.“ Přesto, v čem byla chyba?

„Máme zápas v moci, dodržujeme dané věci, ale najednou hrajeme něco jiného, než máme,“ odpověděl Vlkolinský. „A když máme na ruce rozhodující balon, uděláme to, co mají hráči vysloveně zakázané.“ Co to je?

„Balon, který k nám jde z první, nemají hrát, ale rozehrát ho a podpořit útok,“ řekl kouč. „Nejhorší na tom je, že na side out (ztrátu) potřebujeme tři čtyři balony. Obranou vše doženeme, jenže lehký míč zahrajeme do sítě, soupeři do rukou anebo do autu.“

Byť do konce základní části extraligy zbývá 17 kol, Ostravští míří do baráže o udržení, kterou si o jedno postupové místo zahrají nejhorší dva celky soutěže a vítěz první ligy.

Ostravský trenér Richard Vlkolinský (vlevo)

„Jsme v ohrožení. Jednoznačně,“ uznal Richard Vlkolinský. „Ústí bylo hratelný soupeř a... prohráli jsme. Buď se hráči vzpamatují a budou dělat, co mají, vše důsledně, anebo budeme prohrávat. Rozhodují detaily.“ Co s tím?

„Utkání s Ústím ukázalo, že špatně děláme vše, od základu,“ řekl univerzál Jakub Dvořák. „Zasvěcení vědí, co je potřeba udělat. Nebudu to však komentovat.“

Dominik Fořt dodal, že zkoušejí hodně věcí, hráči se hodně točí a pořád se nic nemění. „Nevím, jestli je to už v hlavách.“

Nehledě na to, že ostravský kádr není dostatečně široký. „A je také mladý,“ podotkl Fořt. „Podle toho to někdy vypadá, některé chyby jsou dost mladické.“ Fořt připustil, že se mužstvo v nevydařeném vstupu do sezony utápí. „Musíme něco vymyslet a zlepšit se.“

Ke všemu atmosféra v mužstvu začíná být napjatá. Klub ekonomicky strádá, takže si nemůže dovolit posily. „Hráči musejí v první řadě přitlačit sami na sebe. Nejen v tréninku, i v zápasech. Tam je obrovský rozdíl. Někdo ani nevnímá, že dělá hlouposti. Tak mu to připomínáme a ztrácí se taktika, záměr, s jakým jdeme hrát,“ řekl Vlkolinský.

V duelu s Ústím nad Labem neobvykle často střídal nahrávače Artura Blazeje a Vojtěcha Vašíčka. „Vašíček hraje i jinou soutěž, měl v nohách dva zápasy, ale Blazej zklamal, nedodržel téměř nic.“

Aby klub ušetřil, před sezonou pustil zkušené libero Damiana Sobczaka. Zastoupit ho měl junior Bohdan Ptáček, ale přednost dostává smečař Matouš Vancl. „Děláme, co můžeme. Ptáček je velmi mladý, hraje mládežnickou soutěž. Vancl minulou sezonu smečoval, ale na to, že není libero, se té role zhostil dobře,“ uvedl trenér Richard Vlkolinský. Ve čtvrtek Ostravští hrají ve Zlíně a v sobotu hostí Brno.