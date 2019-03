Volejbalisté Karlovarska ztrácí výhodnou pozici před play off

Naopak Ostravští volejbalisté udrželi naději na třetí místo. K tomu potřebují v sobotu v posledním kole v Praze se Lvy získat tři body a musejí doufat, že Karlovarsko vezme všechny body dosud třetímu Kladnu. Karlovarsko už nemá šanci být třetí, ale stále ještě může pomýšlet na čtvrtou příčku, která zaručuje výhodnější pozici ve čtvrtfinále.

Karlovarští se s Kladnem utkají už ve čtvrtek, jelikož o víkendu mají obsazenou halu, hraje se zde Final Four Českého poháru basketbalistek. Ostrava, která bude hrát v Praze v sobotu, už bude vědět, jaký výsledek potřebuje, aby se dostala co nejvýše.

„Věděli jsme, co nás tady čeká, ale ustáli jsme utkání na přihrávce. Jenže v útoku nám tolik nehráli krajní hráči. Tam byl zásadní rozdíl,“ řekl karlovarský kouč Jiří Novák. Podobně to viděl karlovarský kapitán Ondřej Hudeček, který výborným servisem výrazně přispěl k výhře hostů ve třetí sadě. „Hlavně co se týče obrany to od nás nebyl špatný výkon, ale bohužel jsme vyhořeli v dohrávání čapnutých balonů. Ostrava si s nimi na kůlech poradila, my ne,“ řekl Hudeček.

„Ve čtvrtém setu Ondra (Hudeček) měl na podání sérii čtyř pěti a tím udělal bodový odstup. Domácí přestali být trpěliví, tak jsme čtvrtý vyhráli,“ míní trenér Novák.

„Když jsme v páté sadě dotáhli vedení domácích, udělali jsme několik chyb na servisu. Ostrava dva tři důležité balony vyčapala v poli a složila,“ upozornil Jiří Novák. „Nechci říkat, že nás to stálo zápas, ale v některých chvílích nám chybělo více sebedůvěry, řekl bych takové osobní zodpovědnosti. Když zkazíme servis, tak nemáme šanci nic ubránit. V takových zápasech, kdy se taháte bod po bodu, je to zásadní chyba.“

Karlovarsko se v každém setu dostalo na dvacet bodů, ale koncovky neuhrálo. „Celkově jsme se, kromě třetího setu, nemohli dostat na větší bodový odstup, do vedení. Tahali jsme se. Ostrava zkazila více servisů, ale v konci si tím pomohla. Když zkazíte za stavu 2:2, tak to tolik nevadí, ale my první dva sety, když jsme se dostali přes dvacet bodů, nedali pořádný servis. Když ho kazíte, těžko uhráváte koncovky,“ postěžoval si Jiří Novák.