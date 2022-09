České volejbalistky poznávají Nizozemsko hlavně z paluby autobusu

Byť je šampionát rozvleklý a národní tým hraje obden s výjimkou závěrečných duelů ve skupině – s Čínou tento pátek a s Kolumbií hned v sobotu – Digrínová říká, že program je velice agresivní. „Pořád někam přejíždíme. Když nejsou zápasy, vyrážíme na trénink, takže prostor něco vidět, nemáme,“ uvedla.

I do tréninkové haly v městečku Ede hráčky jedou přibližně třicet kilometrů. Digrínová si ale pochvaluje zahájení šampionátu. „Bylo moc pěkné. Bylo to venku, v Apeldoornu,“ zmínila město, kde šampionát 15. října vyvrcholí zápasy o medaile.

„Jsme tady relativně dlouho, přijeli jsme pět dní před začátkem šampionátem, ale holky se opravdu nikam nedostanou. Těch možností stejně ani moc není. Soustředíme se akorát na mistrovství,“ řekl asistent reprezentačního trenéra Martin Hroch.

České volejbalistky poslouchají pokyny trenéra v zápase s Brazílií.

Dodal, že spoustu času týmu zaberou přesuny autobusem. „Denně to je kolikrát tři a půl hodiny. Akorát v neděli to bylo dobré, to jsme na trénink jeli třicet pět minut. Ve všední den nám to trvá i dvojnásobek, jak jsou silnice ucpané,“ podotkl Hroch. „A když se vrátíme do hotelu, holky jsou rády, že se mohou trochu projít venku. Ale jít se někam podívat, třeba na nějakou památku, to vážně nejde.“

S Arnhemem je spojená největší výsadková vojenská operace v dějinách zvaná Operace Market Garden z roku 1944. Památkou na ni je most ve městě, který se nepodařilo spojencům udržet. Ani na něm volejbalistky nebyly.

Zpestřením pro ně ale byla společná večeře s hráčkami místního volejbalového klubu. „Do hotelu za námi dorazily holky od třinácti do osmnácti let,“ řekla Daniela Digrínová. „Bylo to příjemné. Bavily jsme se o životě u nás a v Holandsku. Zajímaly se, jaký je život profesionálních hráček.“

Martina Hrocha těší, že i po zhruba pěti měsících, kdy je většina hráček pohromadě, stále spolu hrají různé hry.

„Ta letošní šňůra akcí je stmelila. Je to výborná parta. Někdy to může být nahoru dolů, ale tady si holky drží standard. Posouvají se pořád nahoru co se týče sociálního chování mezi sebou,“ uvedl Hroch. „Všechny se navzájem respektují, ať jsou mladé nebo starší, a to dělá i atmosféru uvnitř celého družstva, i náš realizační tým je na stejné koleji.“

Hroch upozornil, že všichni mají týž cíl – dostat se ze skupiny. „Evropská kvalifikace těsně před mistrovstvím dopadla dobře, takže chceme letošních pět měsíců zakončit úspěšně.“

Jak je to reálné, ukáže i dnešní duel s Japonkami, který začne ve 14.15. Z šestičlenné skupiny projdou dále nejlepší čtyři celky.