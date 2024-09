České volejbalisty čeká ve skupině na MS 2025 Brazílie, Srbsko a Čína

Čeští volejbalisté budou na mistrovství světa hrát po čtrnácti letech. Favority jejich skupiny budou obhájci bronzu Brazilci a Srbové, kteří byli v semifinále MS 2018. Ze čtvrtého koše dostali svěřenci Jiřího Nováka volejbalisty Číny.

„Je to mistrovství světa, tam si člověk moc nevybere. Určitě z toho čtvrtého koše tam byly hratelnější týmy než Čína, ale z těch ostatních košů to je, jak to je. Když si vezmeme globálně tu skupinu, nečeká nás nic jednoduchého,“ řekl trenér Novák v nahrávce pro média.

S Brazílií se Češi utkali loni v olympijské kvalifikaci o Paříž, jihoamerickým favoritům podlehli 2:3. Se Srbskem mají zkušenost z loňského mistrovství Evropy, v osmifinále s ním prohráli 0:3 na sety.

Čína zase vyhrála Challenger Cup, takže ji Novák považuje po Japonsku za nejsilnější z asijských týmů. „Čekají nás tři výborné týmy. Víme, jakou mají ty týmy sílu, a uvidíme, jakou budeme mít sílu my v tom období,“ dodal kouč.

Finálový turnaj MS má poprvé 32 účastníků. Jsou rozděleni do osmi základních skupin. Nejlepší dva týmy z každé skupiny postoupí do osmifinále, odkud se bude pokračovat vyřazovacím způsobem..