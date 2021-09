Ostravská party skončila, Moník přepnul ligu. A se Lvy chce slavit titul

V myšlenkách stále třiatřicetiletému Moníkovi doznívá bouřlivé skandování fanoušků, kteří v Ostravar Areně vymáčkli z národního týmu místy nadstandardní výkony. Především pomohli národnímu výběru k senzačnímu vítězství v osmifinále nad olympijskými vítězi Francouzi. „Neskutečně nás hnali. Užíval jsem si každou sekundu na hřišti,“ řekl Moník.

Třísetovou výhru nad favoritem bude Moníkovi připomínat i dres soupeřova libera Jenii Grebennikova. „Mám ho za nejlepší libero na světě. Přišel jsem za ním a v pohodě mi ho daroval, to jsem byl úplně nadšený,“ zářil Moník. Triko hvězdy přijde do rodinné síně slávy, kterou připravuje doma jeho otec. „Podepsaný není, ale nepral jsem ho, tak je tam jeho pot.“

Volejbalisté doufají, že se vydařený evropský šampionát promítne i do návštěvnosti domácí soutěže. A Moník tuší, že bude po vydařeném turnaji pod větším tlakem. „Každý čeká, že budete nejlepší. S tlakem se musíte vypořádat, ale to mám rád. Pod tlakem hraju líp.“

Aby mohl dostát svým slovům, čeká ho tvrdá práce. Po reprezentaci má jen týden, aby se sžil se spoluhráči a jiným systémem hry než v národním týmu. Asi nejnáročnější bude zvyknout si oproti ME na jiné míče. „Budu si muset přidávat v tréninku, abych se dostal rychleji do pohody. Především plachtící servis je s nimi jiný a obecně jsou míče rychlejší,“ popsal.

Pražští Lvi jsou jeho šestou extraligovou štací. Ještě coby smečař začínal 190 centimetrů vysoký hráč v rodném Ústí nad Labem a pak útočil za Příbram a Benátky nad Jizerou. Příchod do Kladna v roce 2017 znamenal posun do obrany na post libera. „Byl to dobrý tah,“ podotkl.

Minulou sezonu působil v Black Volley Beskydy, odkud zamířil ke Lvům. Z metropole má přítelkyni a na reprezentačních akcích rozebírali klub na pokoji s nahrávačem Jakubem Janouchem, který v Praze od loňska působí. Co zjistil? „Že klub funguje na bázi dobré party, všichni jdou společně za nejvyšším cílem, makají na sobě, aby se zlepšovali a dokázali to,“ řekl Moník.

Tvrdý trénink by měl vyústit v jasný cíl. Vedení Lvů touží po medaili, Moník by rád došel až na extraligový vrchol. „Mám asi pět stříbrných z Českého poháru a stříbrnou z ligy z Kladna. Titul mi samozřejmě chybí. Udělám pro to všechno,“ vyhlásil Moník, jenž o síle pražského klubu nepochybuje. „Jinak bych tady nebyl,“ poznamenal. První zápas Lvy čeká v úterý proti Ostravě.