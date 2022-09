Argentinští volejbalisté vyřadili z MS Srby, kteří dosud neztratili ani set

Argentinští volejbalisté po vydřeném postupu do play off vyřadili v osmifinále mistrovství světa Srby, kteří naopak v základní skupině nenašli přemožitele. Evropští šampioni z roku 2019 a čtvrtí z loňského ME neuhráli s bronzovými medailisty z loňských olympijských her ani set. Jihoameričané zvítězili 25:23, 25:21 a 25:23.