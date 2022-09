České volejbalistky čeká další výzva, čelit budou japonské rychlosti

„Máme za sebou ale náročný přesun,“ upozornil Hroch. „S Brazilkami jsme hráli večer, takže do hotelu v Nijkerku jsme se vrátily kolem jedné hodiny v noci. Holky se najedly a šly spát.“

Regeneraci a přípravě na další nesmírně silné protivnice se Češky věnovaly včera. Dopoledne trénovaly jen hráčky, které nebyly v základní sestavě proti Brazilkám, a obě libera.

ONLINE: Japonsko vs. Česko zápas MS volejbalistek v podrobné reportáži od 14:15

V přípravě v hale ve městě Ede se blýskla smečařka Klára Faltínová, když tvrdým smečem zasáhla Martina Hrocha, jenž volejbalistkám od deblové čáry nahazoval balony. „Dobře, Kláro,“ ocenil její úder.

Přípravu na Japonky mají reprezentantky před večeří. „Trenér a statistik (Giannis Athanasopoulos a Petr Sezemský) se byli podívat přímo na utkání Japonek s Kolumbií,“ uvedla libero Daniela Digrínová.

Japonky zvítězily 3:0.

„Japonsko, to je velká kvalita. Všude a obzvláště na přihrávce. Japonské pole je známé...“ připomněl Martin Hroch největší sílu japonského volejbalu. „To jakým způsobem přihrávají, jak dostávají míče nahrávačce do ruky, to je úžasné. Nahrávačka pak snadno kombinuje. A hlavně hrají rychle. Jestli se bavíme o rychlé hře u Brazilek a Číňanek, tak Japonky jsou ještě rychlejší.“

Jak tedy na ně?

„Základem bude výborný servis,“ odpověděl Martin Hroch.