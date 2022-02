Volejbalisté s cestou do Ruska počítají, letošní MS se stěhovat nebude

Podle FIVB pokračují i po ruské invazi na Ukrajinu přípravy na šampionát volejbalistů podle plánu. Hrát by se mělo za účasti 24 mužstev od 26. srpna do 11. září. Zápasy jsou naplánovány do deseti měst, finále má uspořádat Moskva. Čeští reprezentanti na MS nepostoupili.

„FIVB dál úzce spolupracuje s ruským volejbalovým svazem a organizačním výborem. Vše jde podle plánu,“ uvedli funkcionáři v prohlášení pro agenturu Reuters.

„Věříme, že sport by měl zůstat oddělený od politiky. Situaci nicméně sledujeme, neboť naším prvotním zájmem je bezpečnost všech zúčastněných,“ dodala světová federace.

V Rusku se má uskutečnit i nejbližší MS juniorských hokejistů, na přelomu roku by se mělo hrát v Omsku a Novosibirsku. V květnu 2023 se pak o titulu seniorských mistrů světa má rozhodnout na turnaji v Petrohradu. Federace IIHF se zatím k osudu těchto šampionátů nevyjádřila.

Výkonný výbor Českého svazu curlingu ve čtvrtek jednoznačně rozhodl, že podá Světové curlingové federaci žádost, aby se v Rusku nekonalo letošní mistrovství Evropy. Důvodem je napadení Ukrajiny. „Soucítíme s napadením suverénního státu přinejmenším v souvislosti se zkušeností s okupací Československa v roce 1968,“ stojí na webu svazu. Mistrovství Evropy se má konat v uralském Permu od 19. do 26. listopadu.

Rozhodovat se patrně bude i osudu evropského šampionátu ve sportovní střelbě, který má hostit Moskva. Od 15. do 30. srpna se má v ruské metropoli soutěžit ve vzduchových, kulových, brokových i velkorážních disciplínách.

UEFA Rusku odebrala pořadatelství finálového zápasu fotbalové Ligy mistrů, které se mělo hrát 28. května v Petrohradu. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu se utkání uskuteční v Paříži. Ruské kluby i národní týmy budou domácí zápasy v soutěžích UEFA hrát na neutrální půdě.

Mezinárodní lyžařská federace zrušila všechny závody Světového poháru konané ve zbytku sezony v Rusku.