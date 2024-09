Oba týmy na MS? Výjimečná událost, hlásí šéf volejbalového svazu Pakosta

„Jde o výjimečnou událost. Ženy si zahrály základní skupinu světového šampionátu před třemi lety v Nizozemsku, ale muži se ho naposledy zúčastnili v roce 2010,“ uvedl předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

„Po více než deseti letech se naše ženy i muži pohybují v elitní dvacítce světového žebříčku, a právě tyto pozice dokazují, jak se naše hráčky i hráči zlepšují. Jejich kvalita a konkurenceschopnost v mezinárodním volejbalu roste a postup na mistrovství světa je jen důkazem, že s talenty pracujeme čím dál lépe,“ upozornil posléze.

Právě postavení ve světovém žebříčku rozhodlo o postupu obou národních celků na mistrovství světa. Na jeho základě členové FIVB dnes oficiálně zveřejnili seznam týmů, které se kvalifikovaly.

Ženy si účast na turnaji, který hostí od 22. srpna do 7. září příštího roku Thajsko, zajistily patnáctou příčkou ve světovém žebříčku.

Muži jsou v rankingu osmnácti a jejich šampionát bude od 12. do 28. září 2025 na Filipínách.

Na každém mistrovství se představí 32 družstev.

Radost českých volejbalistek na Challenger Cupu

„Jsme velmi rádi, že se zúčastníme další významné soutěže. Je to pro nás druhé mistrovství světa v řadě a naším cílem by mělo být umístění do druhého místa ve skupině,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér žen Jannis Athanasopoulos s tím, že formát se oproti předchozímu turnaji změnil, neboť týmy se na úvod utkají v osmi čtyřčlenných skupinách. „Musíme počkat, kdo bude naším soupeřem. Každopádně se těšíme, že budeme opět součástí nejtěžší soutěže ve volejbalovém světě.“

Za skvělou zprávu označil potvrzení postupu kouč národního mužstva Jiří Novák.

„Když jsem nastoupil k národnímu týmu, stanovili jsme si jasný cíl – posouvat se v rankingu na takovou pozici, abychom si mistrovství světa vybojovali,“ připomněl. „Teď si musíme počkat na los. Předpokládám, že postup ze skupiny by pro nás byl správný cíl.“

Na Filipínách letos už hrála ženská reprezentace, která si tam vybojovala senzační postup do prestižní Ligy národů. „Díky tomu máme zprávy od manažera obou reprezentací Miloslava Javůrka, který tam s nimi byl,“ řekl Novák. „Destinace je to exotická, ale co se sportovního zázemí týče, bylo vše bez problémů. Stejně tak hotel i strava, takže doufáme, že nás tam žádné nemilé překvapení nepotká.“