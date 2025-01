Začíná se na výročí okupace. Šampionát volejbalistek vábí do Brna i na play off

Kromě skupinových zápasů se mohou čeští fanoušci těšit ještě na osmifinálová a čtvrtfinálová utkání. „Základní skupiny se odehrají mezi 21. a 28. srpnem příštího roku. V Česku navíc uvidíme čtyři osmifinálové a dva čtvrtfinálové zápasy, a to 30. a 31. srpna a 2. září. Celý turnaj vyvrcholí o čtyři dny později v Turecku,“ uvedl Martin Gerža, místopředseda Českého volejbalového svazu a zároveň předseda Asociace volejbalových klubů žen.

Brno není jediným spolupořadatelem mistrovství Evropy, jednotlivé základní skupiny se odehrají také v turecké Ankaře, ázerbájdžánském Baku a švédském Göteborgu.

„Jsme za Tureckem pořadatelem číslo dva. To pro nás znamená, že například se Švédskem spolupracujeme na hladkém přesunu pro volejbalistky, které odehrají skupinu tam a na osmifinále se přesouvají k nám, a zároveň pro zbytek zařizujeme charterový let na Final Four do Turecka,“ nastínil člen organizačního výboru Lukáš Kozáček.

Ženský EuroVolley 2026 bude první velkou akcí v nové Areně Brno s kapacitou 13 tisíc míst, která roste na výstavišti. „Dle aktuálních informací jde stavba podle plánu a termínově by tak neměl vzniknout problém. V záloze máme samozřejmě i náhradní řešení, například Winning Group Arenu,“ doplnil Kozáček.

České volejbalistky mají účast na mistrovství jakožto pořadatel jistou, jména soupeřek ale ještě neznají. Kvalifikace na šampionát se odehraje až letos.

Extraliga s novým názvem Extraliga žen dostala vůbec poprvé svého vlastního titulárního partnera. Stala se jím společnost Datart. Ten bude také hlavním partnerem ženské reprezentace, zároveň se stane partnerem českého plážového volejbalu, minivolejbalu dětí a ankety Volejbalista roku. (ppl)

Reprezentantky pod vedením řeckého kouče Janise Athanasopulose čekají před ME ještě dvě velké akce. V červnu a červenci odehrají zápasy v Lize národů, v nichž se poměří například s Brazílií, Německem či USA.

S Američankami se pak Češky letos potkají ještě jednou, neboť právě je, společně s Argentinou a Slovinskem, jim los přisoudil do skupiny mistrovství světa v srpnu v Thajsku.

„Slovinky i Argentinu jsme už zvládly porazit, ale samozřejmě Američanky budou favorité skupiny. Věřím, že zápasy s předními světovými celky nás výkonnostně posunou dál, zároveň si vyzkoušíme duely v plných halách. To vše se nám pak bude hodit na domácím šampionátu v Brně,“ uvedla reprezentační blokařka Silvie Pavlová, hájící v extralize barvy Prostějova.

Los základních skupin ME proběhne pravděpodobně na přelomu září a října letošního roku, předprodej vstupenek pak pořadatelé spustí v listopadu.