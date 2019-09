Srbští volejbalisté otočili finále se Slovinskem a jsou mistry Evropy

Srbsko tak slaví zlatý double, protože před třemi týdny ovládla evropský šampionát i ženská reprezentace.

Srbsko se třetím titulem včetně triumfu Jugoslávie v roce 2001 v Ostravě dotáhlo v historické tabulce na československou reprezentaci, více evropských titulů mají pouze Itálie (6) a Rusko (14).

Slovinci stříbrem vyrovnali své maximum z roku 2015. Proti Srbsku nastoupili v totožné sestavě jako ve finále před čtyřmi lety, kdy prohráli s Francií. Po vyřazení polských mistrů světa v semifinále začali opět sebevědomě a patřil jim první set.

Srbové zpočátku špatně přihrávali, naopak slovinští hráči se zpracováním podání neměli problémy a nahrávač Vinčič mohl v útoku kombinovat. Srbové byli pod tlakem a trval jim set, než se z něj vymanili.

Po změně stran totiž 12 a půl tisíc fanoušků v hale Bercy sledovalo zcela jiný obraz hry. Svěřenci Slobodana Kovače, který tým převzal až v srpnu místo jiné legendy Nikoly Grbiče, se dostali do tempa a začali úřadovat zejména na bloku.

Jen za druhý set předvedli Srbové osm bodových bloků a slovinští volejbalisté měli problémy se prosadit. V tlaku už srbský tým nepolevil a Kovač, olympijský vítěz ze Sydney, tak za krátké působení u reprezentace dosáhl na zlato.

Česká reprezentace na turnaji, kterého se nově účastnilo 24 týmů a poprvé se konal ve čtyřech zemích, obsadila 13. místo. Předloni jí dvě výhry stačily na sedmou příčku, ale to bylo ME jen šestnáctičlenné a hrálo se jiným systémem. Skupiny tehdy byly jen čtyřčlenné a jejich vítězové byli nasazeni rovnou do čtvrtfinále.