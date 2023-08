Volejbalisté před ME: Chceme zopakovat čtvrtfinále, možná i hrát o medaile

Svěřenci Jiřího Nováka skupinu zahájí ve čtvrtek 31. srpna proti silnému Polsku. Pak se postupně utkají s Dány, Nizozemci, Černohorci a Makedonci. „S ambicemi budeme pokorní. Základní cíl je postup ze skupiny do osmifinále. Pak už je to o jednom zápase a ta pomyslná laťka je v našem sportu vrtkavá. Takže si myslím, že se nemusíme bát nikoho, ale respektujeme všechny naše soupeře,“ uvedl na svazovém webu reprezentační trenér Novák.

Kapitán týmu Adam Zajíček byl odvážnější. „Jsme správně naladěni a v ambicích nemůžeme být skromní. Chceme minimálně zopakovat čtvrtfinále a z týmu cítím, že má navíc. Troufnu si říct, že si letos můžeme i zahrát o medaile,“ prohlásil reprezentační blokař.

Uvědomuje si, že bude také záležet na formě ostatních týmů, která se ukáže až na ME. „Do každého zápasu musíme jít skromně, hrát naši hru a nepodléhat panice nebo stresu. Věřím, že tým má na to, zopakovat výsledek z minulého mistrovství Evropy z Ostravy, ne-li na lepší,“ doplnil Zajíček. V Ostravě čeští volejbalisté v osmifinále vyřadili novopečené olympijské šampiony z Francie, pak vypadli ve čtvrtfinále se Slovinskem.

V nominaci jsou navrátilci do reprezentace Jan Hadrava a Donovan Džavoronok, který těsně před odletem řeší zdravotní problémy. „Už týden mám vyvrtnutý kotník a trochu s tím bojuju. Doufám ale, že se dostanu co nejrychleji na plac, abych mohl klukům pomoct. Nicméně kdyby byla Evropa dnes, už bych asi mohl hrát. Tím, že se hraje až ve čtvrtek, nechávám tomu ještě nějaký čas, abychom neriskovali. Není to žádné velké zranění, ale samozřejmě nechceme nic podcenit,“ uvedl.

ME volejbalistů vyvrcholí v sobotu 16. září. Titul ze šampionátu v roce 2021, který spolupořádalo Česko, obhajují Italové.