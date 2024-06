Volejbalové sestry Pavelkovy si z Termalu vezou evropský titul do 22 let

Sestry Pavelkovy vylepšily loňský výsledek dvojice Kylie Neuschaeferová, Markéta Svozilová, jenž získal v Temešváru stříbro. Svěřenkyně trenéra Aleše Nečesaného, které jsou velkou nadějí českého plážového volejbalu, pokračují ve sbírání cenných kovů: předloni se staly mistryněmi Evropy do 18 let, loni získaly bronz v kategorii do 20 let.

Anna Pavelková (vpravo) se snaží překonat blok kanadské soupeřky.

Na ME do 22 let triumfovaly Pavelkovy jako první Češky. Do roku 2012 byl tento šampionát do 23 let a zlato na něm získaly Markéta Sluková s Kristýnou Kolocovou, Markéta a Kateřina Tychnovy a Lenka Felbábová s Marikou Těknědžjanovou.

Nejlepší mužský pár v Turecku Václav Kurka s Kryštofem Olivou vypadl v osmifinále a obsadil deváté místo.