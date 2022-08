Pospíšilová s Williams překvapivě vyhrály české mistrovství v Jihlavě

Na začátku ženského finále na kurtu dominovala Hermannová a nasazené jedničky v prvním setu vedly 16:12. Jenže pak poprvé výrazně promluvil do vývoje zápasu kvalitní servis Pospíšilové s Williams, které šesti body za sebou otočily na 18:16. Hermannová se Štochlovou srovnaly a vypracovaly si setbol, ale nevyužily ho a pak Hermannová vyhozeným útokem nabídla stejnou šanci soupeřkám. Williams jí nepohrdla.

Ve druhé sadě favoritky zpřesnily příjem i nahrávku a vypracovaly si šestibodový náskok. Část z něj sice ztratily, ale výhrou 21:17 si vynutily tiebreak. V něm se od stavu 10:10 rozhodovalo v koncovce, kterou ovládla Pospíšilová servisem, svým vůbec prvním blokem v zápase a pak úspěšným útokem na druhou, kterým uzavřela set na 15:11.

„Pořád tomu nevěřím, že jsme to vyhrály. Je to super,“ radovala se bezprostředně po zápase.

Na začátku sezony se dala dohromady s Williams, kterou opustila Štochlová. Zkušenější členka vítězného páru s novou parťačkou navázala na loňský titul se Štochlovou. „Určitě jsme nečekaly, že vyhrajeme celé mistrovství. Je to úplné překvapení, mám radost. Servis nám pomohl úplně nejvíc, to byla naše největší zbraň,“ řekla České televizi.

Mužské finále přineslo souboj mladých párů. Semeráda se Šépkou vyzvali Tadeáš Trousil a Jindřich Zavadil, kteří v semifinále zaskočili Matyáše Džavoronoka s Václavem Berčíkem. Souboj byl poměrně pikantní, protože Trousil minulý týden zaskočil při Šépkově zdravotní indispozici po Semerádově boku na mistrovství ČR do 22 let, které rovněž v Jihlavě společně ovládli.

Tentokrát stáli na opačných stranách sítě a byl to právě Semerád, který rozhodl koncovky vyrovnaných setů. V prvním k výsledku 23:21 přispěl esem a blokem, druhý skončil stejným poměrem po jeho úspěšném útoku a bloku. Podle polaře Šépky se mohly projevit větší zkušenosti páru, který startoval i na ME v Mnichově. „Je možné, že jak objíždíme všechny možné turnaje, tak nám to pomohlo zůstat v koncovkách s chladnou hlavou,“ přemítal.