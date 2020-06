Zázrak za 150 milionů, vzpomíná kouč Čada na deset prostějovských titulů

V době, kdy dostal nabídku od rodícího se týmu VK Prostějov, měl za sebou dvanáct let na lavičce Brna. S ním získal pět titulů a zároveň trénoval slovenskou ženskou reprezentaci. „Dostal jsem se na vrchol svých trenérských sil ve špičkovém domácím klubu. Lákalo mě zahraniční angažmá, byl jsem v kontaktu s jedním ruským týmem, ale to nedopadlo. Měl jsem chuť zkusit něco jiného,“ vzpomínal na námluvy s Prostějovem.

Ve stručnosti by se jeho nástup do role kouče v roce 2008 dal shrnout do věty: Tady máš 20 milionů a postav tým, který bude doma králem a uspěje i na evropské scéně. „Peníze samozřejmě hrály roli i v mém angažování, ale mě lákalo hlavně to, že si mohu postavit družstvo podle svých představ. Ale pochopitelně s plnou zodpovědností za výsledky,“ řekl.

Ligu mistryň hrál tým na divokou kartu hned v prvním roce Čadova působení. „Věřil jsem sobě i holkám, že můžeme být úspěšní. Vedení klubu dokázalo zaplatit hráčky, které jsem chtěl, a byly to opravdové volejbalové hvězdy jako Elisha Tomasová, Kimberly Glassová či naše Milada Spalová, Soňa Nováková či Markéta Tomanová,“ jmenuje.

Prostějovem za deset let tuzemského kralování prošla řada hráček s velkým renomé jako Američanka Ogonna Nnamaniová, Němka Corina Ssuschkeová, Brazilka Solange Soaresová a další. „Měli jsme peníze na top hráčky a na českou volejbalovou scénu jsme přivedli volejbalistky, jaké tady dosud nebyly k vidění,“ povídá Čada, proč hanácký tým neměl doma konkurenci.

Zřejmě absolutní jedničkou v dresu Hanaček a ve světle současné výkonnosti byla Kubánka Melissa Vargasová. Čada ji přivedl v jejích 16 letech na první evropské angažmá. „Bylo to v roce 2015 a její talent se začal okamžitě projevovat. Dnes patří v barvách Fenerbahce Istanbul k nejlépe placeným hráčkám na světě,“ podotýká Čada.



Od roku 2009 přicházely tituly jeden za druhým, ale jako samozřejmost to kouč nebral. Konkurence, nejprve z Brna a Olympu a pak z Olomouce, toužila Prostějov sesadit. Nejblíže k tomu bylo v roce 2017. „Prohrávali jsme ve finále 1:2 na zápasy s Olomoucí, ale otočili jsme to na 3:2. Pátý zápas jsme v tie-breaku vyhráli 15:13,“ vzpomínal.

„Však to taky pak byla jízda! Manažer Petr Chytil mi po zápase strčil do ruky ruličku bankovek a poslal nás slavit. Bylo to fakt velký.“ Tato finálová vyrovnanost naznačovala, že dominantní éra Prostějova se chýlí ke konci. „Tehdy nás sponzoroval Agel a měl s námi nejvyšší úmysly. Chtěl uspět v Lize mistryň, pořádat Final Four. Tak vysoko jsme nikdy nebyli. Sponzoři otevřeli kasu. Já jsem byl asi sedmkrát na Kubě, hledali jsme hráčky po Evropě i po světě,“ líčil Čada.

Jenže i majitelé klubu brzy poznali, že i kdyby investovali čtyřikrát víc peněz než dosud, tak by to nestačilo. „Rozpočty tureckých, ázerbájdžánských a italských klubů byly úplně jinde, s nimi jsme se nemohli měřit. Prostě bychom takové hráčky nezaplatili,“ uvedl Čada.



Jsou to dva roky, co pod jeho vedením tým získal poslední, desátý titul a přepustil trůn UP Olomouc.

V současném nedohraném ročníku byl Prostějov na čtvrtém místě, ale už bez trenéra Čady, který v klubu zastává funkci sportovního ředitele.