Hráčky nezaslouží pochvalu za nic, mrzelo Čadu po derby. Olomouc jde do trháku

Kapitánka VK Olomouc Simona Bajusz (číslo sedm) se raduje se svými spoluhráčkami z bodu proti rivalkám z Prostějova. | foto: Petr Jehlář, VK Šantovka Olomouc UP

„Olomouc výborně posílila zejména zahraničními hráčkami, hrají v pohodě, sami nečekali, že budou tak úspěšní, jsou dobře dirigování kapitánkou Bajusz a klape jim to,“ vysekl slova poklony prostějovský trenér Miroslav Čada.

Své svěřenkyně ovšem po zásluze ocenil opačným názorem. „Hráčky nezaslouží pochvalu vůbec za nic. Nešla nám přihrávka, v útoku jsme byli slabí, na bloku pomalí,“ shrnul legendární volejbalový kouč.

Olomouc se díky výhře osamostatnila na čele tabulky, na druhý Prostějov má po první třetině základní části náskok pěti bodů. Klub přitom před sezonu plánoval umístění do pátého místa. „Teď už ale je cíl medaile,“ velí kapitánka VK Šantovky Olomouc Simona Bajusz, jež ještě loni působila v Prostějově.

„Rozhodl náš servis, odtáhly jsme soupeřky od sítě, zabránily jsme ji hrát kombinační hru, navíc jsme dobře bránily. A své přidali také fanoušci, přišlo jich fakt hodně,“ ocenila Bajusz.

Vysokoškolačky měly víceméně zápas pod kontrolou od prvního míče, krizovější moment přišel až v koncovce druhého setu, který nakonec skončil nejtěsnějším možným rozdílem. „Tam se asi lámal zápas. Kdyby Prostějov druhou sadu zvládl a srovnal, mohl by celý zápas dopadnout jinak,“ tuší Bajusz.

Na začátku třetího setu sice tým Miroslava Čady zabral, dostal se do čtyřbodového vedení, jenže domácí hráčky předvedly famózní sérii devíti bodů v řadě a vývoj poslední části otočily ve svůj prospěch.

„Sezona je velmi dlouhá, vypadá to ale, že se budeme o nejvyšší příčky přetahovat právě s Olomoucí. Odehrána je teprve první třetina, vše je před námi,“ řekla prostějovská kapitánka Nikola Kvapilová.

Oba celky se už utkaly se všemi soupeři v extralize, Olomouc našla přemožitele pouze ve Frýdku-Místku. „Mač ve Frýdku nám nesednul, ale alespoň to byla dobrá facka, poučili jsme se z toho a naladilo nás to do dalších bojů,“ míní olomoucký asistent trenéra Patrik Minda.

„Teď jsme ale zvládli souboj o první místo, to nás velmi těší. Připravovali jsme se na jejich útočné hráčky, hlavně na Kvapilovou, což je nejlepší hráčka v celé lize, to říkám jasně. Tým si výborně sedl, máme skvělý kolektiv, baby hrají jedna za druhou,“ přemítá nad důvody úspěchu Minda.

Dosavadní putování soutěží ale těší i Čadu. „Jsme druzí, Olomouc sice momentálně vypadá jistěji, ale pořád máme dost času na to, abychom se zdokonalili a vylepšili naši hru,“ řekl prostějovský trenér.