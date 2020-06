Nevěděl jsem, co dělat. Sekal jsem dříví, běhal, vzpomíná Moník na pauzu

S trenérem Salonem jste bývalí spoluhráči. Nebudete mít problém brát ho jako trenéra?

Ne. Měl jsem už hodně trenérů, s nimiž jsem měl přátelský vztah. Umím to rozlišit. V přípravě a při zápasech má trenér hlavní slovo a kamarádství jde stranou.

Říkal jste, že chcete hrát nahoře. Beskydští i v minulé sezoně doufali, že budou lepší. Věříte, že to vyjde?

Věřím. Jinak bych nabídku ani nepřijal. Doufám, že všichni, kteří tady budeme, odvedeme sto procent, ne-li více, a společně to zvládneme, abychom byli co nejvýše.

Proč jste vlastně odešel z Kladna?

Pomohla tomu i ta krize, která vinou koronaviru dolehla na všechny kluby. I na Kladno, které navíc hodně obměnilo kádr. Ale ta minulá sezona v Kladně nebyla podle mých představ. Měli jsme horší rozjezd a nebyla tam ta správná týmová chemie. Takže i to byl důvod, že jsem se rozhodl pro další krok v kariéře, jít dál.

Koho z beskydského kádru znáte?

Více znám lidi z vedení než samotné hráče... Ale to není problém. Jsem přátelský.

Původem jste smečař. Jak se zrodil váš přesun na libera?

Než jsem šel do Kladna, tak jsem celý život hrál na smeči. Na liberu jsem tři roky. Ze začátku jsem se bál, co to se mnou udělá, protože jsme byl výbušný smečař, ale za ty tři roky jsem udělal kus práce. Šel jsem výše psychicky i fyzicky.

Má změnu vašeho postu na svědomí trenér Milan Fortuník, který vás tam postavil po přestupu do Kladna?

Uvažoval jsem, že budu pokračovat jako smečař, ale před těmi třemi roky jsem měl více nabídek na libera. Ale u toho mého přerodu byla dvojice Fortuník-Klár (tehdejší trenérská dvojice Kladna).

Bylo těžké začít najednou jenom bránit, když jste jako smečař hlavně útočil?

Bál jsem se první sezony, ale s tím jsme do toho šli. Řekli jsme si, že uvidíme, co a jak. Nakonec si vše sedlo a jsem rád. Už jsem si zvykl. Ta první sezona mi dodala i sebevědomí. Navíc přišla nabídka do národního týmu. V něm jsem si původně myslel, že se tam budu oťukávat jen jako druhé libero, ale nakonec jsem odehrál většinu zápasů, což mi také pomohlo i po psychické stránce, protože jsem nevěděl, jak se s tím poperu. Jen mě to utvrdilo v tom, abych na liberu pokračoval, že to asi dělám dobře.

Bavili jste se s trenérem Salonem, zda byste v případě potřeby mohl zaskočit i na smeči?

V Kladně mě trenéři nechávali i smečovat, abych nebyl na liberu unuděný. A loni jsem na smeči i zaskočil, když byli tři smečaři nemocní. V pátek před zápasem jsme si z toho dělali srandu. Na tréninku jsem smečoval a pak mi Forbes (trenér Fortuník) na poradě říkal, že půjdu na smeč. Měl jsme chuť si tam po dlouhé době zahrát, ale hlavně jsem to nechtěl týmu zkazit, což se snad povedlo. Jak to bude v Beskydech, to uvidíme.

Nebude pro vás z Frýdku-Místku do reprezentace dál než z Kladna?

Věřím, že i tady pozvánku dostanu. Hlavně musím odvádět odpovídající výkony.

Velice dobře jste hrával také plážový volejbal. To je minulost?

Je. Ale beach patří mezi mé letní sporty číslo jedna. Snažím se být každý den na písku, protože mi to po fyzické stránce dává hodně. Někteří odborníci říkají, že hra na písku kazí techniku, ale to si nemyslím. Beach hraji od svých sedmnácti a pomohl mi. Držím se ho každý rok. Když mám možnost, když nemám reprezentační povinnosti, tak jsem na písku.

Tato sezona byla zvláštní. Vinou koronavirové pandemie jste nedohráli extraligu a odpadly reprezentační akce. Jak jste tu nedobrovolnou pauzu prožíval?

Jsem akční, nevydržím nic nedělat jako někteří spoluhráči, kteří, když mají volno, tak si ho užívají. Nic nedělat jsem vydržel asi týden a poté jsem se začal hýbat. Ale v té koroně člověk neví, co má dělat, takže jsem doma sekal dříví a dokonce jsem začal chodit i běhat, což vyloženě nesnáším. V klidu bych ale nevydržel.



Čeští volejbalisté Radek Mach (vlevo) a Milan Moník se radují.

Čeká vás nyní stěhování?

Čeká. Rodiče bydlí v Ústí nad Labem a nebyli moc „nadšeni“, že jedu až na druhý konec republiky, ale samozřejmě respektují mou volbu. Říkali, že když pojedou na Slovensko, tak aspoň budou moci u mě přespat. Pravidelně za mnou jezdili do Kladna, ale teď jsem jim říkal: Holt budete za mnou jezdit, když budeme hrát venkovní zápasy v Čechách.

Zahraničí vás nelákalo?

Lákalo mě, když jsem končil na smeči, nebo tu sezonu předtím. To jsem si říkal, že bych chtěl zkusit cizinu, ale nevím... Lákalo by mě to, ale něco mě drželo tady v Česku. Asi rodina, známí, navíc kvalita volejbalu šla tady hodně nahoru.

Ostatně pro libero je těžší prosadit se v cizině než například pro smečaře, že?

Určitě. Teď je to přece jen něco jiného, ale dříve ten post všude v cizině lepili smečařem, obzvlášť ve Francii. Tam si na libera dali Frantíka, který byl průměrný smečař. Nechali si ho na liberu, než aby se pouštěli do nějakých cizinců. A nyní se vinou pandemie koronaviru cizina hodně zavřela.