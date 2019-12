Španěl na jihu Čech. De Amo skvěle nahrává a na cestách vybírá jízdné

Byl to právě De Amo, který v minulé sezoně výrazným způsobem pomohl Jihostroji k jeho desátému extraligovému titulu a zisku Českého poháru. Vedení klubu tak udělalo jeden z nejlepších obchodů za poslední dobu.

Poprvé neustále dobře naladěný španělský nahrávač přijel do Českých Budějovic v srpnu loňského roku. První den se seznámil s trenéry René Dvořákem a Tomášem Skolkou a následující den už byl v hale na svém prvním tréninku.

Před svým příchodem do Budějovic znal Českou republiku jen málo. S národním týmem Španělska hrál jednou v Karlových Varech a zahrál si také v Brně na beachvolejbalovém turnaji. To bylo všechno. „Z národních týmů znám jen Martina Kryštofa a Petera Ondroviče, ale jinak je tu pro mě všechno nové. A ještě jsem nikdy nebyl v Praze, tak bych se rád jel podívat. Slyšel jsem o ní samé hezké věci,“ říkal tehdy Miguel De Amo.

Za rok a půl stihl navštívit českou metropoli. A určitě nejen to. „Miguelovi se u nás líbí. Myslím si, že je v Budějovicích spokojený, město a jeho okolí i klub si oblíbil,“ říká o něm kapitán a 35letý blokař Jihostroje Radek Mach. „Výborně zapadl i do týmu, je dobrý parťák, který nezkazí žádnou srandu. S Miguelem snad ani nikdo problémy mít nemůže,“ přidává Mach. Kapitánova slova potvrzuje třeba každý výjezd autobusem, ve kterém právě De Amo obchází ostatní s čepicí v ruce a tradičním gestem prsty a pokřikem money, money, money naznačuje, že vybírá jízdné.

Na druhou stranu je De Amo velký profesionál. Svým přístupem v tréninku, v posilovně, ve stravování či v přípravě na zápas by mohl jít příkladem ostatním hráčům nejen v Jihostroji. „Věřím tomu, že když hraje dobře nahrávač, hraje pak dobře i celý tým. Takže mým cílem je, abych i já hrál dobře,“ přidal své heslo, kterého se drží. Co hraje v Budějovicích, žádné větší výkyvy formy neměl, je na něj spolehnutí. A De Amo moc dobře ví, že tělo je jeho pracovním nástrojem, který ho živí, a proto je důležité se o něj dobře starat. Ostatně je vystudovaný kondiční trenér se zaměřením na profesionální sportovce.

Chybí mu moře

Tyto svátky si Miguel De Amo užívá v polském Zakopaném a pak také v rodném Španělsku. Tam si například po několikaměsíční pauze zase mohl vychutnat moře. To jediné mu právě v České republice velmi chybí. „Snažím se na to moc nemyslet, i když mi kamarádi třeba posílají fotky z pláží s kafíčkem v ruce. Ale až přijde čas, tak si moře po sezoně zase naplno vychutnám,“ těšil se 185 centimetrů vysoký sportovec před letoším play off.

Jinak je podle svých slov se životem i svým zaměstnáním v Českých Budějovicích moc spokojený. „Myslím si, že mě tu mají lidé rádi,“ zmínil De Amo před tím, než před svátky odjel. „Ze začátku jsem příliš nerozuměl zdejší kultuře, ovšem pomalu se ji učím poznávat. Ale o českých vánočních tradicích toho mnoho nevím, ještě jsem je tady neslavil,“ doplnil španělský volejbalista, kterého na zápasy také chodí podporovat jeho polská přítelkyně.

Oba tak mohli letos v květnu slavit velký úspěch budějovického klubu. Hned v první sezoně vytáhl nahrávač Jihostroje svůj tým na nejvyšší stupeň. A to k jubilejnímu desátému mistrovskému titulu v historii klubu. A za svou práci nejen v play off si Miguel De Amo vysloužil také svůj osobní titul, když ho volejbaloví odborníci zvolili za nejlepšího nahrávače celé extraligy.

„Náš volejbal sedí mému stylu hry a to je ten důvod, proč jsem hrál dobře. Možná to bude znít jako klišé, ale my jsme opravdový tým, a proto se nám tak dařilo,“ zmínil jen pár dní po posledním utkání minulé sezony. „Uvědomuji si, že klub získal už deset titulů, a já doufám, že teď přidáme pro Jihostroj jedenáctý,“ pousmál se Miguel De Amo. Do Budějovic se bude muset brzy vrátit, 18. ledna se volejbalová extraliga opět rozjíždí.