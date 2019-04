Do Kladna s pokorou, velí kouč libereckých volejbalistů Nekola

Liberečtí volejbalisté v úterý uhájili svoji domácí pevnost, vyhráli 3:0 na sety a v kladenské hale nastoupí s náskokem 2:1. Páteční duel začne v 19.00 a přímým přenosem ho opět vysílá stanice ČT Sport.

„Do Kladna musíme jet s pokorou, protože víme, že soupeř je velice kvalitní a minule jsme tam prohráli v tie breaku,“ velí Michal Nekola, kouč Dukly. „Poslední zápas jsme sice vyhráli ve třech setech, ale ve všech byly koncovky v podstatě vyrovnané. Musíme prostě zůstat na zemi a dál tvrdě pracovat, abychom dotáhli tu sérii do konce. Kladno nám zadarmo nic nedá.“

Nekolovi se v úterním utkání povedl za krajně nepříznivého stavu ve druhém setu tah se zařazením nahrávače Srba a univerzála Indry a tito mladíci pak výrazně pomohli k důležitému triumfu. Zejména s Indrovými tvrdými i chytrými údery levačkou si hosté často nevěděli rady.

„Leváků tolik není a pro soupeře je to určitě změna během zápasu, protože musí rychle předělat obranu,“ popsal 21letý Patrik Indra. „Doufám, že nás ta domácí výhra nakopla a do Kladna si pojedeme pro vítězství,“ přeje si dvoumetrový talentovaný univerzál.

Volejbalistky Dukly mají opačné starosti. Oproti mužům svůj úterní domácí duel s Prostějovem 0:3 prohrály, v sérii to mají 1:2 a v pátek už v hale soupeře nesmějí prohrát. Utkání začne v 17.00.

„Nic nevzdáváme, ale klíčové bude, abychom chytili začátky setů, hráčky Prostějova tak hned dostali pod sebe, aby znervózněly. Tak to bylo v celé sezoně, kdo měl od začátku navrch, ten zvítězil. To je jediná cesta,“ tvrdí Libor Gálík, trenér libereckých žen. „Chceme se ještě vrátit k pátému zápasu do Liberce.“