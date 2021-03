S Ostravou jsme přežili klinickou smrt. To nás nakoplo, říká liberecký Kriško

„Byli jsme na pokraji vyřazení, dostali jsme se z nejhoršího, protože by to byl velký průšvih, kdybychom s Ostravou vypadli. Takový obrat v sérii nám může hlavně v hlavách obrovsky pomoct,“ míní 32letý Michal Kriško.

Dvoumetrový ranař pochází z Rakovníka, do extraligy naskočil v Příbrami, pak hrál v Budějovicích, kde získal titul. Ten oslavil i při štaci v Karlovarsku, následně strávil jednu sezonu v německé Bundeslize, pak se vrátil do Příbrami, vloni v červnu přišel do Liberce a před měsícem vybojoval s Duklou triumf v Českém poháru.

„To byla jediná trofej, která mi v kariéře ještě chyběla,“ pochvaloval si Kriško, který v Dukle vytvořil na důležitém postu univerzála ohromně údernou dvojici s ještě zkušenějším Janem Štokrem. „Je dobře, že když se mně nebo Drobkovi (Štokrovi) třeba nedaří, tak je tam další chlap, který může rovnocenně naskočit. A ve špičkových týmech, jakým Dukla je, je to při velkém počtu zápasů v sezoně nutnost a velká výhoda.“

V boji o finále narazí volejbalisté Dukly na rivala z Budějovic, se kterým mají v extralize bilanci 1:1 a pokořili ho v semifinále poháru. „V play off se ale všechno maže. Síla Budějovic je jasná, naše taky, záležet bude na momentálním rozpoložení a bude to vyrovnaný boj o každý balon. Já doufám, že nás nakoplo to, že jsme se v sérii s Ostravou probrali z klinické smrti a šanci na postup do finále určitě máme,“ tvrdí Michal Kriško.

Semifinále na tři vyhrané zápasy začne v pondělí 22. března v 18.00 v Českých Budějovicích, druhý duel se hraje v Liberci ve čtvrtek 25. března ve stejný čas.