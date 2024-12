Beskydským klukům jsem naboural věkový průměr, směje se univerzál Kriško

Dvanáct let. Takový věkový rozdíl je mezi univerzálem Michalem Kriškem a druhým nejstarším volejbalistou Black Volley Beskydy, čtyřiadvacetiletým Matějem Kolouškem.

„Naboural jsem tady věkový průměr,“ směje se Kriško, jenž koncem listopadu přestoupil do ostravského klubu z mistrovských Českých Budějovic.

Tam se před sezonou vrátil po roce v kyperském Anorthosisu Famagusta. V Beskydech má smlouvu do konce sezony.

„Dlouho dopředu bylo jasné, že v Budějovicích nezůstanu, že jsem tam jen na výpomoc, než se Alejandro uzdraví,“ zmiňuje Kriško českobudějovického diagonálního hráče, Kubánce Gonzálese. S ním a nadějným Tomášem Brichtou by na jeden post byli tři.

„Hledal jsem tak jiné možnosti a vyšly Beskydy,“ uvedl Michal Kriško, který má tituly s Českými Budějovicemi a Karlovarskem.

Beskydští jsou pro něj pátým extraligovým týmem, jelikož působil i v Příbrami a Dukle Liberec a kromě toho v německém Giesenu.

Nevadí vám, že přestup do Beskyd je pro vás velký skok tak nějak diagonálně přes celou republiku?

Vzdálenostně určitě (směje se). Ale věřím, že je to dobrá volba. Zatím se sžívám s prostředím. Se snoubenkou jsme tady teprve krátce.

Co vás přesvědčilo přijmout nabídku Beskyd?

Michalova (trenér Provazník) vize. Líbilo se mi pracovat s tak mladým kolektivem. Pro mě to je výzva, protože v tak mladém mužstvu jsem ještě nikdy nehrál.

Takže se vám líbí nynější beskydská cesta, kdy jsou v kádru hodně mladí hráči a až na výjimky samí odchovanci?

To je super. Beskydy to tak mají postavené delší dobu, ale před tím mužstvo doplňovali nějakými cizinci. Teď jim tady nabourávám věkový průměr (směje se).

Jak na vás mužstvo působí?

Líbí se mi takové ty mladické emoce. Když se daří, je to nespoutaná radost. Líbí se mí hrát v takové energii.

Tým však často zatím doplácí na nevyrovnané výkony.

Jsou to mladí kluci, potřebují si vyzkoušet těžké koncovky, potřebují je zažít. Chce to čas, ale věřím, že kluci mají na to, aby se prosadili.

Jeden vypjatý závěr setu jste zažil hned ve svém prvním utkání, kdy Beskydští porazili Zlín 3:1, přičemž třetí sadu vyhráli 27:25.

To byla parádní koncovka. Takové těžké koncovky mohou zdejším mladíkům jenom pomoci. Ten zápas jsme vyhráli zaslouženě. Když budeme hrát s nadšením, můžeme potrápit kohokoliv.

Na vašem postu v beskydském týmu nastupuje dvacetiletý Jakub Sztolarik, který i nadále dostává přednost v základní sestavě...

(Směje se) Mám rád výzvy. Určitě nechci sedět celou sezonu na lavičce. Vždy jsem o své místo bojoval a budu i tady. A jestli budu hrát, nebo ne, to bude jen na trenérovi.