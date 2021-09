Nechytili jsme tempo, povzdechl si Finger po nečekané prohře s Běloruskem

„Rozhodně jsme nepředpokládali takový vývoj zápasu,“ přiznal Finger. „Věřili jsme si na ně, před tím jsme je porazili. Ale nezačali jsme úplně ideálně a nechytli tempo a lauf, který jsme měli proti Slovincům. Prostě nepovedený zápas.“

Jan Hadrava se trápil. Chyběl hodně?

Každý jsme klíčový hráč, potřebujeme hrát jako tým. Každý musí přidat svůj um, a to jsme neudělali. Ani z lavičky jsme moc nepomohli. Celkově to bylo takové rozbité. Moc jsme nepřihrávali, útočili jsme z vysokých balonů, a to se proti vysokým blokům Bělorusů hrálo špatně.

Bělorusové bodovali blokem devětkrát. Jak se vám s jejich vysokou obranou na síti bojovalo?

Blbě. Skáčou, jsou vysoko, ale už jsme proti nim odehráli několik zápasů, tak bychom je měli mít načtené a očekávat, jak asi mohou proti nám nastoupit. Ten zápas se nám nepovedl a rozhodně jsme nepodali výkon, jaký jsme chtěli. Doufám, že v následujících zápasech to bude lepší, protože kdybychom takhle zahráli proti komukoliv, tak šance uspět by byla malá.

Čím to, že vás nenakopl ani vyhraný druhý set?

Byly tam momenty, které vypadaly nadějně. Bohužel netrvaly moc dlouho. Musíme si z toho vzít ponaučení a příště se vyvarovat chyb.

Jak tedy zvednout hlavu, když už v neděli nastoupíte proti Bulharům?

Do každého zápasu musíme jít naplno. Jinak to nejde. A uvidíme, co se stane. Pokud dáme do hry maximum, musí výsledek přece přijít. Bulhaři jsou každopádně těžký soupeř. A čekáme na Černou Horu (v úterý), protože musíme mít nejméně dvě výhry, aby zafungovala postupová matematika.