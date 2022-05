Volejbalistka Mlejnková se po devíti stříbrech dočkala titulu ve Francii

„Ani nedokážu popsat slovy, jak moc to pro mě znamená. Konečně mám zlato z ligy. Je to skvělý úspěch získat v letošní sezoně double,“ uvedla Mlejnková v tiskové zprávě volejbalového svazu. „Celý náš tým byl vyrovnaný a každý, kdo přišel do hřiště, pomohl. To byl největší rozdíl oproti soupeřům.“

V minulosti získala čtyřikrát stříbro s pražským Olympem, čtyřikrát byla druhá také v německé lize se Stuttgartem a jednou v polské soutěži s Rzeszówem. „Prokletí druhých míst je konečně prolomeno. Moc to pro mě znamená. Upřímně už ani nevím, kolikrát jsem skončila druhá. Opravdu hodněkrát. Tomu už je ale konec,“ prohlásila Mlejnková.

Česká hráčka byla nejlépe hodnocenou smečařkou francouzské ligy a dostala se do ideální sestavy základní části. Dařilo se jí také ve finále. V prvním zápase získala 18 bodů, ve druhém 17 a v sobotu 10.

Ziskem titulu se s Le Cannet rozloučila. V příští sezoně bude hrát v Ankaře za tým Sigorta Shop. „Čeká mě další skvělá výzva v kariéře,“ uvedla Mlejnková.